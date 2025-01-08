從清蒸到咖哩調味 鄧金斯蟹美味多變

半月灣新鮮捕撈的到港鄧金斯蟹。（受訪者Capt Dano／攝影）

鄧金斯蟹（又名珍寶蟹）以其鮮嫩的肉質和天然的鮮甜味深受食客喜愛，近年來成為家庭餐桌上的常客。無論是節慶宴席還是日常餐飲，掌握幾種經典的鄧金斯蟹做法，足以讓這道佳餚成為家庭烹飪的亮點。以下整理了一些鄧金斯蟹家常做法，幫助居民輕鬆實現從海鮮市場到餐桌的美味轉變。

清蒸鄧金斯蟹：還原原汁原味

清蒸是最經典的做法，能最大程度保留鄧金斯蟹的鮮甜風味。處理蟹時，需用刷子徹底清洗表面，並去除腹蓋和腮以確保衛生。蒸鍋中加入薑片和蔥段作為底料，將蟹腹部朝上放置，大火蒸10-15分鐘即可。配以醬油、醋和薑末製成的蘸料，清蒸鄧金斯蟹因其簡單的工序和濃郁的鮮香成為家庭主婦的首選。

蒜蓉粉絲蒸鄧金斯蟹：粉絲與蟹汁的融合

將粉絲用溫水泡軟鋪底，蟹塊整齊擺放在粉絲上，淋上用蒜蓉、生抽和熱油製成的醬汁，蒸制12-15分鐘。粉絲在蒸制過程中吸收蟹肉釋放的汁液，配合蒜蓉的濃郁香氣，使整道菜品層次分明，廣受好評。

椒鹽鄧金斯蟹：外酥裡嫩的餐桌焦點

喜歡濃郁風味的家庭可以嘗試椒鹽做法。將鄧金斯蟹切塊後裹上蛋液和麵粉，入鍋炸至金黃。隨後用蒜末、辣椒段和花椒炒香，與炸好的蟹塊翻炒均勻。椒鹽鄧金斯蟹外皮酥脆，內裡鮮嫩，是一款能夠征服老少皆宜口味的經典家常菜。

咖哩鄧金斯蟹：東南亞 風味的異域體驗

咖哩鄧金斯蟹通過咖哩粉和椰奶的融合，將鄧金斯蟹賦予東南亞特色風情。將蟹塊放入椰奶和咖哩調製的濃湯中燜煮10分鐘，讓蟹肉充分吸收香料的味道。