華人自家門前包裹被偷 是否提告 鄰居歧見大

小偷拿走超市購物袋裝食品雜貨後悠然離去。（記者徐蓓蓓／翻攝）

日前居住在南灣的華人周先生將一段小偷盜竊自家門前沃爾瑪 超市送來的日用雜貨的視頻公布在社媒平台上引發熱議。

從公布的視頻來看，一位年輕健康衣著得體的小偷，腳踏單車來到周先生家門前，淡定將幾個塑料袋放到單車架上，悠然離開。周先生表示塑料袋裡是自己從沃爾瑪訂購的食品雜貨。

沒想到這段30多秒的視頻引發鄰里熱議，並且意見分歧相當大。

有鄰居無奈地表示像這類小偷小摸現在根本沒有懲罰措施，建議周先生換其他辦法來購物，或是算好時間在家裡等著送貨。有鄰居就建議周先生在貨品裡放跟蹤器，等小偷偷滿900元就提告。還有人發現小偷直接騎到貨品處又原路返回，而不是在街上遊蕩偶然發現了貨品順手牽羊，懷疑與超市送貨人員有勾結，建議周先生聯繫超市方面。

另一方面，有人說視頻最後好像聽到小偷說了聲「謝謝！」還有人勸周先生算了，說對方又沒有什麼暴力行為。拿點食品雜貨估計是餓了⋯⋯「多大點事呢？」當然理解周先生要重新再下單購物肯定很煩很不方便，但是都住在這麼好的地段了，肯定不差錢給窮到要偷食物的人一點東西。「就當作事萬聖節發糖好了。」

上面這段發言，立刻引來質疑—「為什麼不同情周先生被偷，不如用自己的錢來買食物給小偷好了。」

但勸說的人又強調小偷是因為感到「如此貧困和絕望」才偷別人的超市雜貨。希望有人能告訴他加州 不會讓任何人餓死，還有非常慷慨的食品救濟項目。並且說周先生應該為自己公布這段視頻感到羞愧，因為他羞辱了這個貧窮且絕望飢餓的人。

結果就有人要求勸說者把自己的地址貼出來，這樣遊民 就知道哪裡去毫無顧忌地自由偷盜；然後燒飯燒到累死給這些不願意去食物救濟處的遊民吃。也有說大多數偷盜的都不是窮人，雖然讚賞人道主義的精神，但是視頻裡這個人明顯沒有營養不良。「太多時候我們總是有刻板印象，覺得遊民和其他弱勢人群犯罪是為了生存需要，但實際上這往往不是真正的動機。」