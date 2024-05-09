華人自家門前包裹被偷 是否提告 鄰居歧見大
日前居住在南灣的華人周先生將一段小偷盜竊自家門前沃爾瑪超市送來的日用雜貨的視頻公布在社媒平台上引發熱議。
從公布的視頻來看，一位年輕健康衣著得體的小偷，腳踏單車來到周先生家門前，淡定將幾個塑料袋放到單車架上，悠然離開。周先生表示塑料袋裡是自己從沃爾瑪訂購的食品雜貨。
沒想到這段30多秒的視頻引發鄰里熱議，並且意見分歧相當大。
有鄰居無奈地表示像這類小偷小摸現在根本沒有懲罰措施，建議周先生換其他辦法來購物，或是算好時間在家裡等著送貨。有鄰居就建議周先生在貨品裡放跟蹤器，等小偷偷滿900元就提告。還有人發現小偷直接騎到貨品處又原路返回，而不是在街上遊蕩偶然發現了貨品順手牽羊，懷疑與超市送貨人員有勾結，建議周先生聯繫超市方面。
另一方面，有人說視頻最後好像聽到小偷說了聲「謝謝！」還有人勸周先生算了，說對方又沒有什麼暴力行為。拿點食品雜貨估計是餓了⋯⋯「多大點事呢？」當然理解周先生要重新再下單購物肯定很煩很不方便，但是都住在這麼好的地段了，肯定不差錢給窮到要偷食物的人一點東西。「就當作事萬聖節發糖好了。」
上面這段發言，立刻引來質疑—「為什麼不同情周先生被偷，不如用自己的錢來買食物給小偷好了。」
但勸說的人又強調小偷是因為感到「如此貧困和絕望」才偷別人的超市雜貨。希望有人能告訴他加州不會讓任何人餓死，還有非常慷慨的食品救濟項目。並且說周先生應該為自己公布這段視頻感到羞愧，因為他羞辱了這個貧窮且絕望飢餓的人。
結果就有人要求勸說者把自己的地址貼出來，這樣遊民就知道哪裡去毫無顧忌地自由偷盜；然後燒飯燒到累死給這些不願意去食物救濟處的遊民吃。也有說大多數偷盜的都不是窮人，雖然讚賞人道主義的精神，但是視頻裡這個人明顯沒有營養不良。「太多時候我們總是有刻板印象，覺得遊民和其他弱勢人群犯罪是為了生存需要，但實際上這往往不是真正的動機。」
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