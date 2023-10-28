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矽谷萬聖節去哪要糖？ 科技大老家31日有看頭

記者江碩涵／矽谷報導
矽谷許多知名科技大老也將開放他們家讓小朋友造訪、要糖要禮物，光是造訪名人家就很值得拍照留念。（廖嘉怡提供）
矽谷許多知名科技大老也將開放他們家讓小朋友造訪、要糖要禮物，光是造訪名人家就很值得拍照留念。（廖嘉怡提供）

一年一度萬聖節即將到來，南灣矽谷27日許多小學都在舉辦trick-or-treat（不給糖就搗蛋）或Trunk-or-treat（後車廂給糖）活動，除了當地學校、公園外，Great America遊樂園也從9月底開始舉行萬聖節活動至10月28日， 31日當天矽谷許多知名科技大老也將開放他們家讓小朋友造訪、要糖要禮物，從周末開始到31日，將是矽谷萬聖節活動最高峰。

矽谷最知名的萬聖節活動就是「造訪科技大老家」，每年萬聖節當日下午開始就大排長龍。...
矽谷最知名的萬聖節活動就是「造訪科技大老家」，每年萬聖節當日下午開始就大排長龍。（廖嘉怡提供）

每年到了萬聖節時期，有小孩的家庭就開始忙著做各種萬聖節活動的準備，學校也有相關活動，前幾年因疫情受到影響，學校從逐家逐戶要糖改為「後車廂給糖」，成為新的萬聖節習俗。南灣萬聖節活動高峰將在本周末，金寶市老街29日有封街大遊行，當地店家都會擺出糖果以及做出最精美的布置，吸引大小朋友造訪老街，刺激經濟。

南灣最大遊樂園Great America從9月底開始就陸續推出各種萬聖節活動，其中又以Trick-or-treat Trail（不給糖就搗蛋小徑）最吸引人，內有十座小門，讓小朋友可以直接敲門領糖、領餅乾，手筆也相當大。除了小徑外，Great America各處也都有萬聖節相關布置，也有舞台表演，連遊樂園主角史努比也都轉為萬聖節裝扮，氣氛相當濃厚。

矽谷最知名的萬聖節活動就是「造訪科技大老家」，尤其又以Yahoo!前執行長梅爾（Marissa Ann Mayer）和已故蘋果電腦前執行長賈伯斯故居最知名。梅爾相當大手筆，每年都會送精美高檔的毛茸茸娃娃，許多小朋友都為此非常開心，排隊兩小時以上也值得。

Yahoo!前執行長梅爾開放讓小朋友排隊進她家車庫選一隻玩偶和一盒糖果，玩偶種類...
Yahoo!前執行長梅爾開放讓小朋友排隊進她家車庫選一隻玩偶和一盒糖果，玩偶種類數量驚人，圖為去年梅爾提供的玩具。（廖嘉怡提供）

臉書「艾麗小姐的玩耍日記」粉絲團團長廖嘉怡（Cherry）分享，只要朝聖過一次梅爾家發糖活動就回不去了，活動通常都是當天下午4時開始，每個小朋友可以排隊進車庫選一隻玩偶和一盒糖果，玩偶種類數量驚人，絕對會陷入選擇障礙，活動會持續進行至大約晚上10時，建議想去體驗的民眾務必盡早去排隊。

廖嘉怡說，另外賈伯斯家的發糖活動也是不能錯過的，活動6時開始，每年都會在當天搭景安排演員規模盛大，猶如一場戶外舞台劇，令人讚嘆。

Great America各處都有萬聖節相關布置和舞台表演。（記者江碩涵／攝影）
Great America各處都有萬聖節相關布置和舞台表演。（記者江碩涵／攝影）

矽谷華人馬兆先說，他前年就帶著家人前往梅爾家拿禮物，當時因為還有疫情，不能前往車庫親自挑禮物，且是由工作人員直接從屋頂，透過水管傳送禮物下來，雖然排隊將近一小時，但梅爾家的萬聖節氣氛相當好，加上禮物很精緻，又有很多民眾一起排隊等待，是個非常有趣的經驗。

現任蘋果電腦執行長庫克（Timothy Donald Cook）和臉書創辦人祖克柏（Arielle Zuckerberg）家近年來也是許多人會造訪的「景點」，不過這兩家通常會有特別的造景，但可能沒有很「豐盛」的禮物可以拿，如果只想打卡到此一遊，仍值得參觀。

南灣最大遊樂園Great America的「不給糖就搗蛋小徑」最吸引人，內有十座...
南灣最大遊樂園Great America的「不給糖就搗蛋小徑」最吸引人，內有十座小門，讓小朋友直接敲門領糖或餅乾。（記者江碩涵／攝影）
南灣矽谷許多小學都在舉辦Trunk-or-treat活動。（記者江碩涵／攝影）
南灣矽谷許多小學都在舉辦Trunk-or-treat活動。（記者江碩涵／攝影）
南灣矽谷許多小學都在舉辦Trunk-or-treat活動。（記者江碩涵／攝影）
南灣矽谷許多小學都在舉辦Trunk-or-treat活動。（記者江碩涵／攝影）
南灣最大遊樂園Great America從9月底開始就陸續推出各種萬聖節活動，也...
南灣最大遊樂園Great America從9月底開始就陸續推出各種萬聖節活動，也有各種裝飾。（記者江碩涵／攝影）

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