段旭民中醫針灸師 7月15日免費線上講座

隨著現代生活節奏加快，工作壓力增加，加上年齡增長及慢性疾病累積，失眠 、焦慮以及各類慢性疼痛已成為許多中老年朋友最常見的健康問題。許多人長期依賴安眠藥、止痛藥或消炎藥來控制症狀，雖然短期內可以獲得緩解，但往往無法從根本改善身體功能失衡的問題。

畢業於北京中醫藥大學中醫系，曾於中國醫療體系從事中醫針灸臨床工作二十餘年的中醫針灸師段旭民，連續二年多應特許財務規劃師周美懿女士邀請，一年四場的講座，將於7/15免費線上健康講座中，分享中醫針灸在失眠、焦慮及各類慢性疼痛方面的臨床經驗與成功案例，幫助大家了解中醫整體調理理念，以及針灸在現代健康管理中的實際應用。

段醫師長期運用傳統中醫理論結合現代醫學知識，針對各類功能性疾病及慢性病進行辨證施治與個體化調理，累積豐富臨床經驗。

本次講座將重點分三大方向：

1.失眠與焦慮的形成原因：許多人認為失眠只是睡不著，但實際上長期失眠往往伴隨焦慮、心煩、疲倦、記憶力下降、注意力不集中等問題。睡眠品質不佳還可能增加高血壓 、糖尿病、心血管疾病 及免疫功能下降的風險。中醫認為，失眠與心、肝、脾、腎等臟腑功能失調有關，需要從整體角度進行調理，而非單純依靠藥物助眠。

2.長期服用安眠藥與止痛藥的潛在影響：安眠藥與止痛藥雖能暫時減輕症狀，但長期使用可能出現耐受性增加、依賴性形成、記憶力下降、反應遲鈍及其他副作用。中醫治療則著重於恢復人體自身調節能力，改善睡眠品質與身體機能，幫助建立自然睡眠與健康循環。

3.中醫針灸在各類疼痛治療中的應用：疼痛並非單一疾病，而是一種身體發出的警訊。不同類型疼痛，其病因及治療方法各不相同。

本次講座將介紹五大類型疼痛：三叉神經痛：被稱為「天下第一痛」，患者常出現面部劇烈電擊樣疼痛，嚴重影響生活品質。帶狀疱疹後神經痛：部分患者即使皮疹痊癒後，仍持續數月甚至數年疼痛，中醫針灸可配合整體調理，改善局部神經功能。頸椎與腰椎相關疼痛：包括頸肩痠痛、手臂麻木、坐骨神經痛及慢性腰痛等問題。肩關節疼痛與五十肩：常見於中老年人，影響日常穿衣、梳頭及睡眠品質。膝關節疼痛：包括退化性膝關節炎、慢性勞損及活動受限等情況。

歡迎對中醫針灸、自然療法及健康管理有興趣的朋友踴躍參加7/15，5pm線上免費講座，報名電郵，[email protected]

如欲了解更多資訊或預約針灸治療，電話：626-295-9570；診所網頁：www.dxmacupuncture.com；Email：[email protected]；地址：17671 Irvine Blvd. #116, Tustin, CA 92780。