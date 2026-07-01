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羅斯密市李碧麗牙醫 憑世報廣告免費檢查+X光底片

羅斯密市訊
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李碧麗牙醫師診所位於羅斯密市的Garvey大道上，介於New Ave和Jackson Ave之間。李碧麗牙醫師Dr. Vivienne Lee專精於活動假牙、固定假牙、洗牙拔牙、一般牙科、蛀牙填補、兒童牙科、根管治療和牙齒美容等領域，並且已有22年臨床經驗。她對工作細心負責，且價格合理。

該診所使用的牙科材料符合FDA認證標準，並且配備了尖端數位X光設備、數位照相記錄系統、數位電腦影像齒模以及口腔內視攝影技術。李醫師會根據每位病人的情況，量身訂製適合他們的治療計劃。如在《世界日報》2025年電話簿的第221頁上剪下廣告，可以享受免費檢查並獲得一或兩張X光底片。

李碧麗牙醫師診所接受各種PPO或其他部份HMO保險，也接受福全保險(Clever Care Health Plan) ，同時也可以使用信用卡支付。診所服務人員能夠用中文、英文、緬甸語和西班牙語提供服務。診所上班時間是週一至週五上午11時至下午5時，週四、週日休息，週六上午11時至下午4時。

李碧麗牙醫師診所以其專業技術和豐富經驗，以及提供的便利支付方式和多語言服務而受到讚譽。無論需要活動假牙、洗牙拔牙或其他牙科治療，李碧麗牙醫師診所是一個選擇。如對口腔健康有任何疑問或需要預約，可去電診所。

診所地址是7551 Garvey Ave., Rosemead, Ca 91770，聯繫電話626-272-9891和626-288-2886。

精華 FAQ

  • 診所提供活動假牙、固定假牙、洗牙拔牙、一般牙科、蛀牙填補、兒童牙科、根管治療與牙齒美容等服務，能依病人狀況量身訂製治療計劃。

  • 只要在《世界日報》2025年電話簿第221頁剪下廣告帶至診所，即可享受免費檢查，並獲得一張或兩張X光底片，方便初步評估口腔狀況。

  • 診所位於7551 Garvey Ave., Rosemead, CA 91770，電話為626-272-9891與626-288-2886；可用中文、英文、緬甸語、西班牙語服務，並接受多種保險與信用卡。

羅斯密市 世界日報 FDA

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