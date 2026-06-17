行天下「長江貳號」14天豪華河輪遊 早鳥免費升級樓層

想帶父母回中國旅遊，又不想天天換飯店、拉著行李趕行程？專為北美華人 設計的「千里詩畫長江」14天豪華河輪之旅現已開放報名，將於2026年10月23日啟航。此次由行天下旅遊規劃、世界日報 媒體贊助，獨家包下五星級河輪「長江貳號」（見圖），從上海一路航行至重慶，橫跨七省市、超過2,000公里，被視為近年少見結合文化、人文與舒適度的長江深度旅遊產品。

本次行程特別針對北美華人市場打造，全船僅接待北美華人旅客，不需與其他旅行團混搭，語言與文化背景相近，旅遊體驗更加輕鬆自在，也更適合攜家帶眷同行。本次旅程最大特色之一是採用「河輪＋五星飯店」模式。旅客除入住上海虹橋希爾頓酒店及重慶來福士洲際酒店外，9晚皆住宿於五星級河輪「長江貳號」，不需天天更換飯店、整理行李，特別適合攜帶長輩出遊。

被譽為「流動五星級酒店」的長江貳號，提供全陽台客房、泳池、KTV、麻將室、深夜食堂及太極課程等設施，旅客可在悠閒航行中欣賞長江兩岸風光，感受不同於傳統旅遊方式的慢遊體驗。

除了河輪體驗外，岸上行程同樣精彩。旅客將走訪上海外灘、南京路及城隍廟，前往蘇州品嚐正值產季的陽澄湖大閘蟹，探訪黃山奇松、怪石與雲海景觀；並深入景德鎮、武漢、岳陽等歷史文化名城，最終穿越壯麗的長江三峽，親眼見證三峽大壩及五級船閘工程的宏偉規模。

行天下旅遊指出，每35位旅客安排專屬管家、領隊與導遊，並提供多輛專車接駁服務，減少舟車勞頓。船上三餐及指定酒水均已包含於團費內，亦可提前安排素食餐點，讓旅客無後顧之憂。

為什麼$2,999起這麼划算？行天下旅遊表示，團費已包含上海虹橋希爾頓酒店、重慶來福士洲際酒店住宿，以及9晚五星級河輪陽台客房、船上三餐及指定酒水、黃山、廬山、長江三峽等熱門景點門票、全程專車接送與專業導覽服務。

此次行程將住宿、餐飲、交通及觀光一次整合，讓旅客能夠把時間留給旅行本身，尤其適合希望輕鬆出遊或陪伴長輩同行的家庭。

此次行程將於10月23日出發，標準陽台雙人房每人2,999美元起，並提供早鳥優惠方案免費升級樓層。報名：626-545-2600，微信號：xingtravel101。