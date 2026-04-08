梅大師經絡穴位疏通法 獲最佳疼痛治療診所

隨著民眾對健康管理與自然療法的重視，各類結合傳統技術與現代輔助設備的養生服務逐漸受到關注。其中，「太核兹經絡穴位疏通」療法因其強調整體調理與經絡平衡，吸引不少有慢性不適困擾的族群前來體驗。

由經脈療法背景的梅大師（見圖），榮獲google 2026年度BEST of Award，最佳疼痛治療診所。主打透過經絡疏通與氣血調和，協助改善多種常見健康問題，包括頸椎不適、肩頸僵硬、腰背壓力、膝關節 疼痛，以及中風 後復原等。此外，亦涵蓋如耳鳴、頭痛、壓力型落髮、慢性疼痛與亞健康狀態的輔助調養。

在技術層面，服務內容結合多元方式進行整體調理，包括以「太核兹熱氧儀」進行經絡疏通、外用調理產品輔助、磁療應用，以及氣功與掌灸等傳統手法，強調從內外雙向促進身體循環與機能恢復。

梅大師表示，療程以個別化評估為基礎，依據每位顧客的身體狀況設計專屬調理方案，並提供到府服務，提升便利性。

梅大師強調，十病九寒「寒氣影響健康」，他認為身體保暖與經絡暢通對維持機能運作具有重要性，並將腹部調理視為女性保養的一環，有助於改善體態、舒緩經期不適與促進循環。

梅大師台灣經脈療法第13代傳人，獨家秘方氣功輔助調理，Ai智能磁療，太赫茲熱氧儀，打通穴位、疏通經脈。

電話626-236-2233（可上門調理），梅大師626-380-5828。

總店地址：608 E, Valley Blvd, San Gabriel（順發超市門口第一間店），分店位爾灣HOAG IRVINE醫院。 微信：ray123-8888

榮獲 google 2026 年度BEST of Award,最佳疼痛診所