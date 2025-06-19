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貝佳加強型糖尿淨 糖友平衡血糖

洛杉磯訊
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美、中醫學專家聯手，傾力打造新一代糖尿病營養品「加強型糖尿淨GlucoBest」（見圖），此保健品採用先進劑型與經典本草智慧，全面呵護糖尿病患者健康，是糖友平衡血糖、延緩併發症的天然守護者。

美國貝佳天然藥業表示，糖尿病已成為威脅人類健康的「隱形殺手」，美國「PLOS Medicine」最新研究指出，II型糖尿病並非傳統意義上的「疾病」，而是一種代謝失衡的「現象」，與肥胖、不良飲食與睡眠習慣，以及久坐少動生活方式密切相關，但這種狀態是可以逆轉和改善。

此保健品具有兩大核心功效，(1)穩定與降低血糖峰值。臨床數據顯示，「加強型糖尿淨」可有效降低餐後血糖高峰達10%，減緩「三多一少」症狀，減少高血糖引發的損傷。 (2)預防糖尿病併發症。山桑子+松樹皮，預防視網膜病變；Alpha-Lipoic Acid，緩解神經末梢麻木、觸電感；鉻+釩+鋅，提升細胞代謝力與免疫力，調節胰島素敏感度；中藥複方五味子、熟地、黃芪、玉米鬚等，繼承張養張景「調五臟、仲介活血」的經典身體理論，從根本上調高身體。

此保健品適用族群，是II型糖尿病患者與血糖臨界者（葡萄糖耐受性異常）；高血糖引發的視力下降、神經麻木、腎功能減退者；糖尿病引起的高血脂、高血壓、性功能減退、心腦血管阻塞者。

產品由美國貝佳天然藥業Best in Nature生產，符合美國GMP標準，FDA規範，安全無副作用，可登入網站www.1688best.com，或電北美免費電話1-888-902-1688或909-839-2880查詢優惠大酬賓詳情或洽購。

糖尿病 血糖 併發症

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