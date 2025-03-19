服用褐藻糖膠遵循提醒效果佳 來電提供試用

踩對時間服用褐藻糖膠（大圖）對免疫支援功效最大化十分必要。海之滴解釋道，幾乎所有生物從誕生之初就遵從著一個無形的「時鐘」繁衍生息，體溫、脈搏、呼吸以及血糖 、激素分泌，也都像是被一個時鐘控制著，這就是「生物鐘」。遵循生物鐘節律，能讓身心每天都處在完美狀態，遠離疾病的侵擾。

長期研究褐藻糖膠免疫功能的日本 立川大介醫學博士說道，人體負責免疫力 的免疫細胞在大約每6小時出現一次峰值，24小時出現4個免疫的高峰和低谷。研究表明：每天服用四次褐藻糖膠（早、午、晚和睡前）可以更有效地支援免疫細胞。

海之滴總經理小林大介（小圖）在採訪中表示，海之滴專業客戶服務不僅幫助客戶完成訂單的流程，會根據不同的年齡和生活方式、健康情況，給大家指定出合適和有效的服用褐藻糖膠的方案。

例如，褐藻糖膠具有養護胃粘膜和支援食慾的功能，因此，如果食慾不振、胃口差，飯前服用比飯後服用更有效。 聯繫海之滴的專業褐藻糖膠專員，根據自身不同的狀況，提供最好的褐藻糖膠方案。

日本立川大介醫學博士唯一推薦海之滴褐藻糖膠，唯一獲得日本營養和食品學會JHFA認證得純天然褐藻糖膠，最適合長期需要去醫院、極度疲勞、味覺改變、吞嚥困難、口腔和腸胃不適、免疫力低下的人士，

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