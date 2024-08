慈善藝術節9月15日登場 題材不限繪畫徵集8/18截止

徵稿細則

慈善藝術節Bright Sky-Art Can Share Love 2024將於今年9月15日在Diamond Bar Center隆重舉辦。此慈善藝術活動,VIP門票和30%的銷售所得,將捐予聖裘德兒童研究醫院(st. Jude Children's Reserch Hospital),支持他們的兒童疾病科研和治療工作。

畫作展出時間9月15日。展出地點:Diamond Bar Center Ball Room(1600 Grand Ave, Diamond Bar)。微信 諮詢:cm-cubed,短信諮詢:626-319-8060或626-999-7919。

此活動由Hello Art World主辦,CM Cubed(立方藝術學院)協辦。「用藝術創造價值,用藝術服務社會」用你的才藝,為社會盡一份力。你要做的事,很簡單用心創作一件繪畫作品,在截稿之前,交給他們即可。

報名免費。請在作品背後寫上作品標題、材料、作者姓名、年齡、聯繫電話、電子信箱等信息,於8月18日之前送交Hello Art world,主辦方將給你一張收件回執,以便日後取回作品。

送件地點:786 Pinefalls Ave., Diamond Bar/Walnut, CA 91789;收件時間:8月14至18日,下午2時至6時。

作者年齡在5-18歲。要求作品具備高有創意、材料美感、技法成熟等一項或多項特質;拒絕copy、或者侵犯他人知識產權的作品。每人最多可送2件作品,但最多只有1件作品入選。

徵集只接受手繪作品,題材不限。無論素描、水彩、水粉、版畫、壓克力、色粉筆、油畫棒、麥克筆都可以,只要是拿手的,都非常歡迎。

作品規格:入選作品由主辦方統一裝裱,所以作品必須控制在如下規格:畫芯11 in x 14 in或12 in x16 in,四周預留3 in - 4 in空白。

計畫甄選30件作品參展。將按年齡分4組進行甄選:5-7歲:8-10歲;11-14歲;15-18歲;原則上每組都有同等的入選機會,入選公告8月26日。將於helloartworld.org,cmcubed.com及世界日報 公告。

人選作品將免費編入本活動畫冊,作者將獲贈畫冊1本,並獲贈慈善藝術節VIP入場券1張。送件參選即同意作品用於銷售,作者提出售價,主辦方有權在50%範圍內做出調整;產生銷售者,40%返回作者;30%捐贈聖裘德兒童研究醫院,醫院給予作者捐贈感謝信;其餘30%捐予Hello Art world慈善藝術機構。

沒產生銷售的入選作品,將於9月23-10月31日在Hello Art world畫廊繼續展出。