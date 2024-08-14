我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄不參選自民黨總裁選舉 日媒點名可能人選

不顧死亡警告 男子騎車穿越加州大蘇爾 滾落100呎山崖

慈善藝術節9月15日登場 題材不限繪畫徵集8/18截止

洛杉磯訊
徵稿細則
徵稿細則

慈善藝術節Bright Sky-Art Can Share Love 2024將於今年9月15日在Diamond Bar Center隆重舉辦。此慈善藝術活動，VIP門票和30%的銷售所得，將捐予聖裘德兒童研究醫院(st. Jude Children's Reserch Hospital)，支持他們的兒童疾病科研和治療工作。

畫作展出時間9月15日。展出地點：Diamond Bar Center Ball Room（1600 Grand Ave, Diamond Bar）。微信諮詢：cm-cubed，短信諮詢：626-319-8060或626-999-7919。

此活動由Hello Art World主辦，CM Cubed（立方藝術學院）協辦。「用藝術創造價值，用藝術服務社會」用你的才藝，為社會盡一份力。你要做的事，很簡單用心創作一件繪畫作品，在截稿之前，交給他們即可。

報名免費。請在作品背後寫上作品標題、材料、作者姓名、年齡、聯繫電話、電子信箱等信息，於8月18日之前送交Hello Art world，主辦方將給你一張收件回執，以便日後取回作品。

送件地點：786 Pinefalls Ave., Diamond Bar/Walnut, CA 91789；收件時間：8月14至18日，下午2時至6時。

作者年齡在5-18歲。要求作品具備高有創意、材料美感、技法成熟等一項或多項特質；拒絕copy、或者侵犯他人知識產權的作品。每人最多可送2件作品，但最多只有1件作品入選。

徵集只接受手繪作品，題材不限。無論素描、水彩、水粉、版畫、壓克力、色粉筆、油畫棒、麥克筆都可以，只要是拿手的，都非常歡迎。

作品規格：入選作品由主辦方統一裝裱，所以作品必須控制在如下規格：畫芯11 in x 14 in或12 in x16 in，四周預留3 in - 4 in空白。

計畫甄選30件作品參展。將按年齡分4組進行甄選：5-7歲：8-10歲；11-14歲；15-18歲；原則上每組都有同等的入選機會，入選公告8月26日。將於helloartworld.org,cmcubed.com及世界日報公告。

人選作品將免費編入本活動畫冊，作者將獲贈畫冊1本，並獲贈慈善藝術節VIP入場券1張。送件參選即同意作品用於銷售，作者提出售價，主辦方有權在50%範圍內做出調整；產生銷售者，40%返回作者；30%捐贈聖裘德兒童研究醫院，醫院給予作者捐贈感謝信；其餘30%捐予Hello Art world慈善藝術機構。

沒產生銷售的入選作品，將於9月23-10月31日在Hello Art world畫廊繼續展出。

微信 世界日報

上一則

仁濟社區醫療中心 返校季健康生活免費諮詢

下一則

台美急難救助協會8月24日義診講座

延伸閱讀

慈善藝術節Bright Sky 徵集參展作品 即日開啟

慈善藝術節Bright Sky 徵集參展作品 即日開啟
洛斯阿圖藝術節 亞裔巧思吸睛

洛斯阿圖藝術節 亞裔巧思吸睛
世華南加分會近百會員 感受「藝術饗宴」魅力

世華南加分會近百會員 感受「藝術饗宴」魅力
洛斯阿圖藝術節 台裔創作吸睛

洛斯阿圖藝術節 台裔創作吸睛
巴奧體操／創造歷史 中國藝術體操獲奧運首金

巴奧體操／創造歷史 中國藝術體操獲奧運首金
中國嘉德2024秋季拍賣會北美徵集之旅上拍評估免費諮詢服務 為每件藝術藏品保駕護航

中國嘉德2024秋季拍賣會北美徵集之旅上拍評估免費諮詢服務 為每件藝術藏品保駕護航

熱門新聞

顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

2024-08-11 02:20
好奇的民眾駐足觀察顯示屏中的畫面，試圖了解系統如何確保會員卡與使用者本人匹配。（記者張庭瑜/攝影）

好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人

2024-08-06 15:35
18元點4菜無小費，親測西洛杉磯爆火中式快餐。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳的低價秘訣是...

2024-08-06 21:15
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

2024-08-09 02:20
位於震央附近的巴沙迪那市政廳，出現結構性破壞，門口粘貼封貼，不讓民眾進入。（記者張庭瑜／攝影）

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

2024-08-12 20:25
好市多新推出的柯克蘭招牌迷迭香帕瑪森起司麵包。(costcoaisles IG）

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

2024-08-05 19:55

超人氣

更多 >
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說

香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說
網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制
裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」
曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕

曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕