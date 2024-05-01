法鼓山 5/4 起三場講座 一起學習放下的勇氣

想要善終，需要有放下的勇氣；勇氣，是需要學習，更需要練習。放下此生，歡喜迎向未來，學習「善生」與「善終」的智慧，擁有美好的人生句點。

人人都想走得安詳自在，但每到老病，以及臨終之時，卻有種種的放不下，從親人、財產，到身體的執著，甚至害怕死後去哪裡？想要善終，需要有放下的勇氣；勇氣，需要學習，更需要練習。安寧療護終身志工張寶方菩薩，三十多年來，在生死兩岸，以她的善巧智慧為渡船，陪伴無數安寧病房的病人回顧一生，修補生命的裂痕，接納家人，也接納自己，與世界和好如誕生之初。歡迎你報名參加ㄧ起來思索生命實相，從中汲取面對無常的智慧。學習「好好生活、 好好生病、 好好相陪、 好好告別」。

張寶方居士現為中華民國 志願服務協會理事長、臺中榮民總醫院志工隊隊長、台灣安寧緩和護理學會顧問。自一九九三年起擔任臺中榮民總醫院志工，投入安寧療護服務長達三十多年。

5月4日本 周六起，法鼓山洛杉磯 道場舉辦連續三場的「安寧病房故事分享與工作坊」，5月4日講題是：陪伴的智慧，你需要的時候，我會在。 5月5日講題是： 告別的勇氣，笑與淚，都是真實的自己。5月11日講題是： 圓滿的祝福，面對境界，收拾情緒做最好的決定。此三天的時間安排為：講座分享：早上10-11:30 ， 工作坊：下午 1:30-4:30 。

本活動講座地點是：法鼓山洛杉磯道場，地址4530 N. Peck Road, El Monte, CA。即日起開放線上報名，可上www.ddmbala.org官網報名（可單日報名）。洽詢：626-350-4388，歡迎隨喜打齋護持道場。