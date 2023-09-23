南海岸廣場 特製月餅、禮卡慶中秋

Yu Cake特製月餅。(業者提供)

南海岸廣場(South Coast Plaza)歡慶中秋,自9月15日至10月1日展出中秋裝飾、限時美食月餅攤位和「發現美麗的中國」攝影展 。

南海岸廣場國際觀光總監Brian Chuan 表示,中秋是一個亞洲多元文化中的重要慶典,除了華人之外,韓裔 、越裔也慶祝中秋節。傳統上,中秋是農曆8月15日,今年在西曆9月29日,在這滿月意味著家庭團圓、慶豐收的節日,該廣場以中秋裝飾、限時美食月餅攤位與南加州各族裔的朋友共同歡慶。

在節日期間的週末,客人可以參觀Nordstrom 外二樓的Yu Cake限時美食月餅攤位。Yu Cake專為南海岸廣場客戶製作,月餅禮品套裝包括8個4種不同口味的迷你月餅,售價88元。精緻的禮品盒設計靈感是中國古代陶瓷花瓶,雙門揭開了四個抽屜的面紗,除了可口的月餅之外,更值得珍藏。

Yu Cake的美食月餅和甜點將於9月15至17日周五至周日和9月22日至24日,周五至周日提供。

此外,南海岸廣場還舉辦消費贈禮活動,凡在廣場內參與活動的各精品店和餐館(不包括百貨公司)一日內消費1888元,憑收據可到Saks外的廣場禮賓櫃檯兌換YuCakes月餅禮物和一張100元的南海岸廣場禮卡,數量有限送完為止。

另外在Nordstrom二樓由中國總領事館和國家旅遊局舉辦的您好中國攝影展!展示黃河沿岸的攝影之旅。活動時間自9月15日至10月1日,南海岸廣場(South Coast Plaza)地址:South Coast Plaza, 3333 Bristol Street,Costa Mesa, California。