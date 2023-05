模擬聯合國競賽 喜瑞都高中獲殊榮

喜瑞都高中模擬聯合國團隊比賽得獎獲市議會表彰。(喜瑞都市)

喜瑞都 高中模擬聯合國 團隊(Cerritos HS MUN),在第49屆全國高中模擬聯合國大會榮獲獎項,並且受到喜瑞都市議會表彰。

喜瑞都高中模擬聯合國團隊,今年3月在紐約舉行的第49屆年度全國高中模擬聯合國大會競賽上獲獎,該項比賽為高中生提供了在互動環境中,探索全球問題的獨特機會。在顧問Jason Watanabe的指導下,喜瑞都高中模擬聯合國團隊,代表日本 和阿拉伯聯合酋長國,獲得了辯論傑出獎(Award of Distinction in Debate)和研究與準備傑出獎(Award of Distinction in Research & Preparation)。

模擬日本隊出賽的隊員有Kate An、Nikhil Bhakta、Jacob Cha、Ben Giordano、Mukta Dalal、Alisha Khan、Olivia Mendoza、Michal Mengistu、Madeline Jean Miranda、Shawn Nguyen、Tripura Sai、Yash Samineni、Khushi Sharma、Siddhartha Suresh、Wainwright 和 Yikai Zhu。

模擬阿拉伯聯合酋長國隊出賽的隊員有Brooke Donar、Jonathan Guerrero、Xavier Juarez、Aaron Kim、Evan Kishiyama、Andrew Martinez、Shay Perna、Adarsh Saranathan、Logan So和 Preston Yi。