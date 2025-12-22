我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

犯罪集團數位化 鎖定供應鏈漏洞行騙 貨物竊盜激增

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州近年來貨物竊盜案件暴增，主因是犯罪集團高度組織化，並大量運用數位工具。（示意圖，取材自Pexels/Tom Fisk）
南加州近年來貨物竊盜案件暴增，主因是犯罪集團高度組織化，並大量運用數位工具。（示意圖，取材自Pexels/Tom Fisk）

根據聖蓋博谷論壇報（San Gabriel Valley Tribune）報導，南加州擁有洛杉磯港長堤港兩大貨櫃港口，以及密集的卡車運輸幹道、鐵路場站與倉儲網絡，但也因此長期成為貨物竊盜的高風險地區。過去，相關犯罪多為破壞卡車、劫持司機或闖入倉庫等實體手法；然而近五年來，犯罪型態已大幅轉變，貨物竊盜案件暴增。

物流業者指出，貨物竊盜近年快速攀升，主因是犯罪集團高度組織化，並大量運用數位工具，鎖定供應鏈漏洞進行詐騙。這類被稱為「策略型貨物竊盜」的手法，常涉及盜用或複製運輸部與承運商編號、冒充合法仲介、駭入物流公司電郵，甚至收購瀕臨倒閉的小型公司，藉此非法取得高價貨物。

IMC Logistics表示，2021年前貨物竊盜僅屬零星事件，但之後犯罪集團開始透過網路與暗網學習企業運作模式，冒名承攬運輸，再將貨物整批或部分盜走。專家指出，刑責偏輕與跨層級執法協調不足，形同創造「低風險、高報酬」的犯罪環境。

美國國土安全部估計，貨物竊盜每年造成約350億美元經濟損失；美國卡車協會則指出，自2021年以來，策略型貨物竊盜暴增逾15倍，單案平均損失超過20萬美元，成本最終轉嫁至消費者。

近期聯邦起訴書揭露，一個被稱為「Singh組織」的犯罪集團，三年多來在內陸帝國與洛杉磯縣冒充合法承運商詐取貨物，並於多地倉庫轉售黑市。警方坦言，人力不足使偵辦困難，相關案件幾乎每日發生。

統計顯示，2021至2024年間，加州通報的貨物竊盜案件暴增283%，其中超過半數發生在倉庫與配送中心。鐵路系統同樣成為目標，竊盜行為甚至伴隨破壞煞車設備與武裝暴力。

儘管洛杉磯港與長堤港內部因高度維安而少見失竊，但貨物一旦離港即成高風險。業界正呼籲國會儘速推動立法，加重刑責並強化跨部門合作，以遏止日益猖獗的有組織貨物竊盜行為。

洛杉磯港 加州 長堤

上一則

加州人愛睡覺、健行 工作時間較短 購物時間較長

延伸閱讀

將連結中國西南與越南北部 越中鐵路第1部分工程開工

將連結中國西南與越南北部 越中鐵路第1部分工程開工
無人駕駛卡車在中農村給牛讓路 這一幕讓紐時記者震撼

無人駕駛卡車在中農村給牛讓路 這一幕讓紐時記者震撼
森林小丘竊案連發 Honda車款成小偷熱門目標

森林小丘竊案連發 Honda車款成小偷熱門目標
繼卡車司機後…墨西哥鐵路員工入境美需能通英語

繼卡車司機後…墨西哥鐵路員工入境美需能通英語
加州擬重新發放非居民商業駕照 數千移民卡車司機鬆口氣

加州擬重新發放非居民商業駕照 數千移民卡車司機鬆口氣
京都私校高中生峇厘島集體竊盜全被拍 網轟「日本之恥」

京都私校高中生峇厘島集體竊盜全被拍 網轟「日本之恥」

熱門新聞

這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費