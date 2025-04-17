「媽媽，求你不要」 母害怕被遣返 溺死7歲女童

7歲的Rebecca被母親溺死在家中浴缸，生前呼救「媽媽，求你不要。」圖為發生命案的公寓被警方封鎖。（ABC7電視台截圖）

洛杉磯日前發生令人心痛的悲劇，引起社區震動。一名37歲母親，親手將7歲女兒溺死在家中浴缸。背後原因，竟是母親擔憂移民身分，害怕無法成為美國公民 而被驅逐出境，她在巨大壓力下，做出殺害女兒的舉動。

據ABC 7電視台、daytondailymagazine等多家媒體綜合報導，涉案母親名叫Graciela Castellanos，已被逮捕，7歲女兒名叫Rebecca C。案發在11日下午5時40分左右，地點位范奈斯（Van Nuys）的民宅。

報導指出，Castellanos故意將女兒的頭按在水下。警方趕到現場時，年幼的Rebecca已在浴缸裡失去意識，儘管急救人員立即搶救，但Rebecca還是當場死亡。法醫調查確認，女孩死亡原因，是溺水和頸部受壓窒息。鄰居稱，警察到達前，曾聽到孩子絕望懇求，「媽媽，求你不要。」，但呼救聲無法阻止母親瘋狂舉動。

嫌犯Graciela不願透露姓名的未婚夫稱，Graciela患有嚴重抑鬱症，最近對移民身分的擔憂，使她病情加劇。未婚夫形容，Castellanos曾是「近乎完美的媽媽」，此前從未傷害女兒，甚至沒有對孩子說過嚴厲的話。根據其未婚夫，Graciela擔心無法成為美國公民而被驅逐出境，因此非常焦慮，巨大壓力或許是案發那天做出瘋狂行為的原因之一。Graciela曾因情緒和心理健康 問題，尖叫並孤立自己，直到恢復鎮靜，但此前沒有升級為暴力。

Graciela面臨一級謀殺指控，保釋金定為200萬美元。洛市警局沒有透露案件更多細節，調查仍在進行中。檢察官和執法人員認為，這起案件十分殘酷，孩子在本應感到安全的家中，卻被最信任的母親奪去生命。案件引起強烈反響，背後原因更讓人心痛，新政府大舉驅逐非法移民 ，造成社區恐慌，大量移民家庭面臨心理健康、巨大精神壓力等問題。