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新聞詞典／加州WIC 5150 允非自願拘留精神障礙者72小時

記者楊青／洛杉磯報導

全稱為Welfare and Institutions Code 5150（Detention of Mentally Disordered Persons for Evaluation and Treatment），即對精神障礙者72小時強制評估和治療拘留。

加州WIC 5150允許對患有精神疾病或可能出現精神障礙的人進行72小時非自願拘留，送往精神病觀察中心進行觀察，由專業人員做出評估。被送往觀察中心的人需要符合三個主要標準的任何一項：對自己生命安全構成危險、對他人生命安全構成危險、或具有嚴重殘疾。

在72小時的觀察期中，醫療治療團隊會評估患者是否真正符合非自願住院標準。法律規定所有患者必須在限制最少的環境中接受治療。如果執法人員或臨床醫生認為一個人需前往精神觀察中心接受觀察，當事人不能直接拒絕，但可以提出異議並尋求法律幫助。法律也規定，當患者不再符合非自願住院標準時，護理團隊必須將其釋放，換言之，72小時的觀察期可能縮短；但如果情況較為嚴重，5150也可升級為5250，即拘留觀察期和非自願治療延長至14天。

5150對當事人的後續影響包括：在首次扣押後，當事人五年內不得購買、擁有或接收槍枝；如果當事人一年內兩次被5150拘留，則終身禁止購買、擁有或接收槍枝。

5150的經歷將被保留在當事人的醫療記錄中，但無論是當事人自願進入治療機構，還是非自願性被送往觀察中心，他們的5150記錄都將獲得保密；如果當事人是未成年人，則其法定監護人或父母有權存取該心理健康記錄。

5150的經歷在大多數情況下不會影響找工作。大多數不需要執照的私人公司工作通常只查申請人的刑事犯罪記錄，而5150屬於民事記錄。

資料來源/加州立法和醫療機構

整理/記者楊青

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