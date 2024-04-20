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指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

記者趙健／洛杉磯市報導
一位戴著GPS定位系統電子腳銬的無證移民。(取自華人權益促進會)
一位戴著GPS定位系統電子腳銬的無證移民。(取自華人權益促進會)

隨著「走線」相關報導增加，華人移民的形象出現了被汙名化的趨勢，甚至被貼上了「有錢人」的標籤。然而，根據邊境志工的反饋，穿越邊境抵達美國的華人移民與其他族裔的穿越者並沒有什麼不同，他們來自不同的人群、出於各種原因踏上「走線之路」。

「一些媒體的報導把他們塑造成不值得同情的群體，與年輕、單身、有錢關聯在一起，導致公眾對這一群體產生愈發單一的認知，令人失望。」華人權益促進會移民權益項目經理Jose吳曾多次前往邊境服務，他與同事了解到許多華人邊境穿越者的真實情況。

Jose指出，這些移民幾乎只能用中文溝通，邊境上的中文服務者極為有限，甚至可以說沒有，因此在溝通交流過程中，難免出現一些被曲解或簡單化的理解。此外，一些主流媒體可能與少數族裔的接觸較少，引發一些以偏概全的理解，再加上偶然拍攝到的邊境照片，透過視覺影響對民眾產生了深刻的心理暗示。

「大部分華人無證移民的境遇是非常困難的，通過非法穿越邊境進入美國的後續法律程序，也非常複雜。」Jose指出，這些穿越者對美國移民政策的理解，主要來自社交媒體或群組交流，缺乏系統性認識。而且，受語言的限制，他們入境後的生存之路非常艱辛。

Jose分享，在邊境服務期間，他接觸到的一位中國移民，不僅在美國有家人，而且家人多年前就為他遞交了家屬移民申請。但因等不及動輒十多年的排期，他決定鋌而走險，早日與家人團聚。「可他不知道的是，這樣的非法入境方式，將對他現有的家屬移民申請，造成極大影響。」

為弱勢群體提供移民權益諮詢和服務的Jose指出，目前移民法庭積壓的政治庇護案件，已經累計至100多萬份，申請人至少需要等到2027年、2028年，才有機會獲得上庭機會。

Jose強調，華人移民與其他族裔的移民一樣，不應被單獨畫分出來，形成一個特殊的群體。他希望人們能夠更深入地了解這個群體，只有理解他們的真實想法和處境，才能制定出更合理的解決方案。

Jose提到，在服務期間他們甚至還遇到了三代同堂的穿越家庭：一位來自中國的女性帶著自己的孩子和公婆，而他的先生早他們幾個月到達，目前已在紐約安頓。

「聽他們訴說自己的故事，真的有種特別絕望的感覺。」Jose說，很多人只是為了打工賺錢，擺脫生活的困境，也不一定要留在美國。他們中的許多人，不知道未來何去何從。

移民 華人 走線

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