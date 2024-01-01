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逆子弒親案震驚加州 家屬上網籌募後事費用

洛杉磯訊
遭兒子殺害的楊路（左）與王瑟。（取材自GoFundMe）
遭兒子殺害的楊路（左）與王瑟。（取材自GoFundMe）

加州的佛萊斯諾縣，聖誕假期驚爆人倫慘劇。一名14歲逆子因涉嫌殺害亞裔父母、重傷妹妹，面臨兩項謀殺控罪。死者的親屬在眾籌網GoFundMe稱，遇害兩人都沒有購買人生意外險，他們的葬禮以及重傷妹妹醫療費用，壓得家庭喘不過氣。

佛萊斯諾縣警局資訊顯示，遭兒子殺害的父母雙親均為37歲，分別是父親楊路 （音譯，Lue Yang）與母親王瑟 （音譯，Se Vang）。根據楊路的妹妹Mary Yang的臉書資料研判，他們可能是苗族裔美國人（Hmong Americans）。

Mary Yang在GoFundMe上表示，哥哥楊路與大嫂王瑟，是一對有愛的（devoted）父母，平時家庭成員間的關係和睦，她對於楊路一家發生這樣的倫理慘劇感到震驚。「哥哥與大嫂去世後，留下一個重傷的孩子急需醫療費，還有另一名無辜的男孩，要承擔失去父母的傷痛」。

這起家庭倫理慘劇，讓Mary Yang家族的經濟面臨很大壓力。Mary Yang在GoFundMe上說，在高通膨時期，他們家遇到經濟挑戰更為艱難；請民眾伸出援手，幫助他們安葬楊路與王瑟，以及支付重傷孩子的醫療費。經Mary Yang的社群平台內容判斷，她應為看得懂中文的苗族人。

佛萊斯諾警方12月27日夜7時40分接獲911報案，稱縣內鄉下地區Dunlap路47000號街區發生攻擊事件，電話求救者是一名14歲男孩。這名男孩稱兇手闖入屋內，攻擊他父母與妹妹，隨後開一輛小卡車逃離。警方趕到命案現場，發現屋內另有一名7歲男孩，身上無傷。

警長札諾尼 (John Zanoni)表示，隨後的調查發現，14歲男孩報案時造謠。當晚事件發生時，沒有任何外人闖入其家，該男孩即是兇嫌本人。警方尚未確認殺人動機。兇嫌過去沒有犯案紀錄，或精神問題紀錄。

佛萊斯諾地檢處正全力調查全案，當地警方亦將前往兇嫌學校調查，同時約談兇嫌的親友，暸解原因。 警方已將兇嫌監禁於少年監管所。札諾尼警長表示，全案爆發前沒有任何預兆，希望從其親友身上，暸解造成這場大悲劇的可能因素，以及7歲的弟弟未遭毒手的原因。

中加州的佛萊斯諾縣鄉下地區，聖誕假期驚爆人倫慘劇。圖為案發現場。（佛萊斯諾縣警局...
中加州的佛萊斯諾縣鄉下地區，聖誕假期驚爆人倫慘劇。圖為案發現場。（佛萊斯諾縣警局提供）

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