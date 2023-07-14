蒙市槍案僅一牆之隔重創生意 桂林米粉獲5000元贈款

桂林米粉店接受加州餐廳恢復基金會和南加州瓦斯公司5000元贈款。（記者王若然／攝影）

蒙特利公園市 （Monterey Park）「桂林米粉」（Traditional Guilin Noodles）13日獲贈加州 餐廳恢復基金（Restaurants Care Resilience Fund）5000元。該米粉店是廣東移民所開，與半年前的蒙市槍擊 案發生地「舞星」僅一牆之隔，槍擊案重創餐廳的日常生意。

桂林米粉店是廣東第一代移民Rui Ping Wu（右）所開，目前她和兒子伍振（左）一起打理。（記者王若然／攝影）

當天中午，米粉店老闆娘和兒子接受了這筆資金。這家店是廣東第一代移民伍瑞萍（Rui Ping Wu，譯音）所開，目前有她和兒子伍振一起打理。伍振介紹說，他申請了很多種政府救濟金和貸款，加州餐廳恢復基金是他最先領到的資金之一。他對此很感恩，並向該基金會表達感謝。他將用這筆資金支付電費和煤氣費，這些費用最近因天氣上漲了許多，還會用作支付房租及員工工資等。

加州餐廳恢復基金每年向加州符合條件的小企業發放資金，助他們度過難關。根據加州餐廳基金會行政主任Alycia Harshfield，每個通過申請審核的小企業都會收到5000元的恢復資金。她說，在評選時，被桂林米粉的故事打動了，而該餐廳也符合少數族裔商業的條件，因此贈予該餐廳恢復資金。其他符合條件還包括，餐廳分店不得超過五家，每年收入不得超過300萬。

加州餐廳恢復基金今年在加州共投放了210萬資金，其中南加州瓦斯公司（SoCal Gas）捐助了100萬，用於其轄區符合條件業者的資金投放。這筆資金也是該基金會史上最大一筆捐助。加州其他電、氣公司、銀行等也有捐助。

SoCalGas公共關係主任Trisha Muse介紹說，今年在SoCalGas轄區共發放給了89家餐廳。這是該公司連續第三年捐錢給加州餐廳恢復基金。她說，起初目的是幫助南加州小企業在疫情中度過難關，疫情消散後，經濟下行，很多小企業仍不好過需要幫助。因此今年向加州餐廳恢復基金捐助了去年兩倍的資金，幫助餐廳度過難關。

在今年1月21日的蒙市槍擊案發生後，與其相鄰的「桂林米粉」店生意直線下滑。伍振說，那次事件後，餐廳生意下降了40%至50%。之後又有所回升，但目前仍未達到槍擊事件之前的水平，與之前相比仍有20-30%的減少。這家米粉店是其母親吳瑞萍在2019年創辦的。母親2007年來美，祖籍廣東。伍振說，他與母親將會努力維持餐館運作。

蒙特利公園市副市長黃泰平（Thomas Wong）以及市議員饒影凡（Yvonne Yiu）也出席了當天的活動。黃泰平介紹說，蒙市有許多亞裔商家，原本在疫情期間生意已受到了打擊；在蒙市槍擊後，商家生意雪上加霜，特別是槍擊案發生地周圍的店鋪。蒙市政府將繼續扶持這些商家，並且感謝加州餐廳恢復基金會和SoCalGas的幫助。