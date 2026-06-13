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臭雞蛋味莫驚慌 鑽石吧、核桃市瓦斯管線夜間檢查 持續5周

記者楊青／鑽石吧報導
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南加州瓦斯公司（SoCalGas）本周起在鑽石吧市、核桃市展開為期五周的天然氣地...
南加州瓦斯公司（SoCalGas）本周起在鑽石吧市、核桃市展開為期五周的天然氣地下管線檢查。圖為檢查區域。（南加州瓦斯公司提供）

南加州瓦斯公司（SoCalGas）本周起在鑽石吧市、核桃市展開為期五周的天然氣地下管線檢查，民眾可能聞到類似瓦斯洩露的臭雞蛋氣味，屬正常現象，未必是發生危險事故。

施工路段位南布瑞亞峽谷路（South Brea Canyon Rd）、華盛頓大道（Washington Ave）和藍寶石巷（Sapphire Lane）之間。施工時間為每周一至周五晚9時至次日凌晨5時。

鑽石吧、核桃市府表示，這項工程屬聯邦與加州法規要求的例行安全檢查，目的在評估地下瓦斯管線狀況，確保輸氣系統安全運作。施工期間，相關道路將在夜間分階段封閉，車輛仍可通行，但可能出現短暫延誤。現場將設置交通管制標誌及引導人員維持交通秩序。

近年來全美對瓦斯管線安全要求愈來愈嚴格，主因是曾發生多起重大事故。其中2010年北加州聖布魯諾（San Bruno）瓦斯管線爆炸事故，當時一條地下瓦斯管道破裂，引發巨大爆炸及火災，造成8人死亡、數十棟住宅被毀。南加阿利索峽谷（Aliso Canyon）2015年發生瓦斯儲氣場大規模甲烷洩漏事故。該事件持續數月，成為美國史上最嚴重的瓦斯洩漏事故之一，促使加州加強對瓦斯基礎設施的監督。

南加瓦斯公司表示，他們服務南加約2200萬居民，是全美最大的瓦斯公用事業公司之一，近年持續投入數十億美元更新老舊輸氣系統，以提升地震、野火及極端氣候條件下的能源安全與供應穩定。本次檢查主要透過專業設備評估地下管線結構完整性，工程期間預計不會影響住家或商家的瓦斯供應；但施工期間居民可能會看到大型工程車及檢測設備進出，也可能聽到夜間施工噪音。此外，部分檢測程序可能釋放少量瓦斯，因此附近居民偶爾聞到類似臭雞蛋氣味，屬正常現象，不代表發生危險事故。瓦斯本身無色無味，瓦斯公司刻意添加「Mercaptan（硫醇）」的硫化物氣味劑，一旦洩漏，民眾能立刻聞到濃烈臭雞蛋味方便及早發現。

不過，若民眾聞到強烈瓦斯味道，且範圍超出施工區域，或伴隨持續性嘶嘶聲響、植物大面積枯萎等異常現象，仍應立即遠離現場並通報SoCalGas或撥打911。

精華 FAQ

  • 這次工程是依聯邦與加州法規進行的例行安全檢查，目的是評估地下天然氣管線的結構完整性，確認輸氣系統能安全穩定運作，並提前發現可能的老化或損壞問題。

  • 不一定。施工過程中部分檢測程序可能釋放少量瓦斯，因為瓦斯加入了硫醇氣味劑，所以會出現臭雞蛋味，這通常屬於正常現象，不必立刻恐慌。

  • 若瓦斯味明顯強烈、範圍超出施工區，或伴隨嘶嘶聲、植物枯萎等異常情況，應立即遠離現場，並盡快通報SoCalGas或直接撥打911求助。

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