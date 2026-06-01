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核桃市電動單車與機動滑板車 嚴限騎乘範圍、祭三級累進罰款

記者楊青/核桃市報導
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核桃市近日通過全新電動單車與機動滑板管理條例，對騎乘範圍、安全及處罰做出更明確規...
核桃市近日通過全新電動單車與機動滑板管理條例，對騎乘範圍、安全及處罰做出更明確規定，違規將面臨罰款。（核桃市府提供）

因應近年電動單車（E-bike）與電動滑板車數量快速增加，相關安全事故也頻頻發生，核桃市日前通過新的電動單車與機動滑板車管理條例，針對騎乘範圍、安全規範及違規處罰做出更明確限制。市府表示，違規者將面臨罰款處分。

根據新規，所有電動單車、機動自行車及電動滑板車，未來僅能在指定的鋪設道路（paved pathways）及多功能步道（multi-use trails）騎乘，禁止進入草地、景觀區、遊樂場、運動場及球場等區域。市府指出，近年部分民眾騎乘高速電動車穿越公園草坪與球場，不僅破壞公共設施，也對孩童與其他民眾造成安全威脅。

此外，新條例全面禁止高馬力電動越野車（electric dirt bikes）及電動摩托車（electric motorcycles）進入所有公共場所，包括公園、步道及公共空地。市府表示，這類車輛速度快、車體較重，已超出一般休閒步道的適用範圍。

安全規定方面，新條例要求所有騎士必須禮讓行人及馬匹，並保持合理車速，禁止危險駕駛行為，包括翹孤輪（wheelies）、特技動作，或任何危害人身與財產安全的行為。

新規也針對載人做出限制。若電動車輛搭載乘客，車上必須設有固定座位，且駕駛人須年滿18歲；16歲以上且持有有效駕照的青少年，也可合法載人。

頭盔方面，核桃市新規將與加州現行法律同步執行，包括：18歲以下騎乘任何電動單車、機動自行車或電動滑板車者，皆須佩戴合格安全帽；三級電動單車（Class 3 E-bike）則不分年齡，所有騎士與乘客都必須配戴安全帽。所有電動滑板車使用者，須全程佩戴頭盔。

核桃市此次祭出「三級累進罰款制度」。首次違規罰款100美元；一年內第二次違規提高至200美元；第三次違規將面臨500美元罰款。若情節嚴重，警方或市府還可直接扣押車輛。

市府呼籲居民騎乘前，先確認車輛類型及合法使用範圍，避免誤觸法規。核桃市議會表示，近年南加州許多城市都面臨電動單車快速普及帶來的管理問題，尤其青少年高速騎乘、多人共乘及危險特技等情況增加，因此各地政府陸續加強相關規範。

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