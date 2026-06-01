我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓SK海力士清州廠有毒氣體外洩 3600名員工疏散

歐巴馬總統圖書館6月19日開幕 門票30元歷來最貴

中餐館半夜遭突襲 16人牽扯大案ICE抓捕

奧克拉荷馬市訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（奧克拉荷馬州緝毒局OBN臉書）
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（奧克拉荷馬州緝毒局OBN臉書）

當局日前對一家中餐館展開深夜執法突襲，店內一些人員接受現場詢問。移民暨海關執法局（ICE）隨後帶走16名相關人員，正在等待後續移民程序處理。據悉，此案背後牽扯甚廣，涉及毒品、人口販運與洗錢等犯罪行為，案件目前仍在調查中。

據FOX等多家媒體報導，5月29日淩晨，奧克拉荷馬州首府奧克拉荷馬市，一家名為Lucky Zhang海鮮餐廳遭到當局突襲搜查。奧克拉荷馬州緝毒局（Oklahoma Bureau of Narcotics，簡稱OBN）對餐廳執行搜查令，並稱這是正在進行的刑案調查一部分。

OBN發言人Mark Woodward表示，當天淩晨12時30分左右，執法人員進入現場，店內有不少人。隨後，他們被帶到室外接受詢問，「這是調查流程的一部分，以確認他們是否與正在調查的犯罪活動有關。」Woodward進一步指出，此次調查涉及各地種植點的黑市大麻販運活動，案件與Lucky Zhang海鮮酒樓相關人員存在一定聯繫。他還指出，調查範圍已延伸至其他有組織犯罪活動，包括人口販運、洗錢以及毒品犯罪等。

報導顯示，這家涉案中餐館位於奧克拉荷馬市西北部，具體地址在NW 23rd St與Classen Blvd附近。谷歌地圖顯示，餐館外牆標有「內設豪華KTV」等字樣，周邊有多家華人商鋪。

據悉，執法人員在對中餐館的搜查過程中，查獲多種毒品與一支槍，其中包括甲基安非他命（Methamphetamine，也稱冰毒）、氯胺酮（Ketamine，K粉）以及搖頭丸（Ecstasy）等違禁物品。ICE表示，此次行動中有16人已被拘留，隨著調查的繼續，預計會有更多人被捕。此外，當局還安排受害者服務機構，對疑似人口販運受害者進行單獨詢問與評估。

ICE 中餐館 移民

上一則

汽車零售打詐 10/1新法約束經銷商

下一則

華女蘋果手機遭撿走關機失聯 一個月後接連收神秘短信…

延伸閱讀

對長者下手？華男被ICE逮捕 評論區竟掀「間諜論」

對長者下手？華男被ICE逮捕 評論區竟掀「間諜論」
蒙面難辨身分 冒充ICE幹員的搶劫、恐嚇、傷害事件激增

蒙面難辨身分 冒充ICE幹員的搶劫、恐嚇、傷害事件激增
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
賓州小鎮2水療店涉賣淫被查 61歲華女遭控多項罪名

賓州小鎮2水療店涉賣淫被查 61歲華女遭控多項罪名
ICE強制執法 市府發布機構應對守則

ICE強制執法 市府發布機構應對守則
環境不人道 南加ICE拘留所爆絕食抗議

環境不人道 南加ICE拘留所爆絕食抗議

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
Costco目前特價後兩瓶只要10.29美元，比別家一瓶還便宜。（記者趙健/攝影）

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

2026-05-27 20:11

超人氣

更多 >
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐
「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻

「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻
切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因

切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因
維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人