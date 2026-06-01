中餐館半夜遭突襲 16人牽扯大案ICE抓捕

中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（奧克拉荷馬州緝毒局OBN臉書）

當局日前對一家中餐館 展開深夜執法突襲，店內一些人員接受現場詢問。移民 暨海關執法局（ICE ）隨後帶走16名相關人員，正在等待後續移民程序處理。據悉，此案背後牽扯甚廣，涉及毒品、人口販運與洗錢等犯罪行為，案件目前仍在調查中。

據FOX等多家媒體報導，5月29日淩晨，奧克拉荷馬州首府奧克拉荷馬市，一家名為Lucky Zhang海鮮餐廳遭到當局突襲搜查。奧克拉荷馬州緝毒局（Oklahoma Bureau of Narcotics，簡稱OBN）對餐廳執行搜查令，並稱這是正在進行的刑案調查一部分。

OBN發言人Mark Woodward表示，當天淩晨12時30分左右，執法人員進入現場，店內有不少人。隨後，他們被帶到室外接受詢問，「這是調查流程的一部分，以確認他們是否與正在調查的犯罪活動有關。」Woodward進一步指出，此次調查涉及各地種植點的黑市大麻販運活動，案件與Lucky Zhang海鮮酒樓相關人員存在一定聯繫。他還指出，調查範圍已延伸至其他有組織犯罪活動，包括人口販運、洗錢以及毒品犯罪等。

報導顯示，這家涉案中餐館位於奧克拉荷馬市西北部，具體地址在NW 23rd St與Classen Blvd附近。谷歌地圖顯示，餐館外牆標有「內設豪華KTV」等字樣，周邊有多家華人商鋪。

據悉，執法人員在對中餐館的搜查過程中，查獲多種毒品與一支槍，其中包括甲基安非他命（Methamphetamine，也稱冰毒）、氯胺酮（Ketamine，K粉）以及搖頭丸（Ecstasy）等違禁物品。ICE表示，此次行動中有16人已被拘留，隨著調查的繼續，預計會有更多人被捕。此外，當局還安排受害者服務機構，對疑似人口販運受害者進行單獨詢問與評估。