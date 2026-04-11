二度傷害 洛杉磯縣驗屍官盜走死者財物

洛杉磯縣法醫辦公室（Medical Examiner）驗屍官穆尼奧斯（Adrian Muñoz）被控在工作期間盜取死者財物。圖為洛杉磯縣法醫辦公室。（取自lacounty.gov）

洛杉磯縣法醫辦公室（Medical Examiner）驗屍官穆尼奧斯（Adrian Muñoz）被控在工作期間盜取死者財物，近日對兩項控罪表示不抗辯（no contest）。本案將於6月5日宣判量刑，最高刑期180天監禁，並向家屬做出賠償。

現年36歲的穆尼奧斯，2018年起任職洛杉磯縣法醫辦公室，擔任醫療檢驗調查員，負責前往死亡現場進行初步調查，包括確認死因、記錄現場狀況及保管死者隨身財物。洛杉磯縣檢察長辦公室10日指出，該職位屬執法人員體系的一環，需接受專業訓練並遵守嚴格的程序規範，確保死者尊嚴及相關證物的完整性，但穆尼奧斯卻利用職務之便，多次在處理案件時私自取走死者物品，嚴重違反職業操守。

洛縣 檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）表示，在應給予逝者最大尊重與尊嚴的時刻，從死者身上偷竊尤其令人不齒。穆尼奧斯選擇的是貪婪，這不僅觸法，也對已承受喪親之痛的家庭造成二度傷害。

根據法庭資料，2023年1月6日，穆尼奧斯前往南洛杉磯Hylands公司的一處倉庫，調查一名因心臟病 發猝逝的工人。監視器畫面顯示，他將死者頸部的金十字架項鍊取下，放入其醫療包內。事後既未歸還，也未依法登記於財物清單中。

監視器畫面還顯示，穆尼奧斯從死者褲子的前袋中掏出現金，並同樣將其塞進醫療包內。

死者的兒媳表示，公公脖子上的金項鍊，已成為他的象徵，他還常隨身攜帶現金。但當家人詢問那條項鍊和現金的下落時，得到的答覆是：遺體上未發現任何物品。她說，後來被告知項鍊已找到，但當丈夫和婆婆前往法醫辦公室領取時，對方交出的項鍊卻並非公公的那一條。

調查員在搜查穆尼奧斯辦公桌時，發現數枚罕見古董硬幣，並附有一張收據，登記姓名為另一名於2022年11月12日被發現死亡的男子，而該案同樣由穆尼奧斯負責處理。

根據法院紀錄，穆尼奧斯對一項重大竊盜重罪（grand theft）及一項輕罪竊盜（petty theft）表示不抗辯。檢方表示，判決包括最高180天監禁、永久放棄警察標準與訓練（POST）資格，並向受害者家屬支付賠償。

本案由洛縣檢察官Brandy Chase及Kristopher Gay負責起訴，洛杉磯縣警局負責調查。