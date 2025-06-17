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洛杉磯學區無預警撥款9億元 和解性侵害訴訟

洛杉磯訊
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圖為洛杉磯學區學生在上課中。（LAUSD官網截圖）
圖為洛杉磯學區學生在上課中。（LAUSD官網截圖）

綜合LAist等媒體報導，洛杉磯聯合學區（LAUSD）教委會近日無預警通過一筆高達9億美元（含利息）的撥款，用以支付歷年性侵案的和解費用。此舉引發外界對財務負擔與決策透明度質疑。

這筆款項將用於支付根據2019年加州通過的第218號法案(AB218)所提出的舊案索賠。該法大幅延長性侵害受害者的追訴期，使數十年前案件仍可提出賠償訴求。學區發言人表示，單是本財政年度已支付的和解金就達3億200萬美元，但未透露具體案件數量與總額。

根據公開資料，教委會於6月3日通過借貸5億美元，以發行「判決義務債券」（Judgment Obligation Bonds）方式籌措資金，利率約為6.10%，還款期15年。連同利息與相關財務費用，總額接近9億美元。這類債券不需選民批准，亦無保險理賠保障。

教委會成員富蘭克林（Tanya Ortiz Franklin）表示，此舉為分散財務壓力，讓目前在學學生不致因歷史案件而資源受損。她也指出，學區未來可能需再次借款以處理新增索賠。

此類索賠主要依據2019年通過的AB218。法案規定，受害者可在成年後22年內，或發現成年後心理創傷與性侵有關的五年內提出訴訟。支持者指出，類似童子軍與天主教會等案件顯示，許多受害者需數十年才能鼓起勇氣揭發加害者。

反對者則憂心財務後果。當地納稅人協會Howard Jarvis Taxpayers Association主席庫帕爾（Jon Coupal）提出批評，此舉將導致公立機構長期財政壓力，表示：「這些債券將在學區頭上懸掛持續數十年。」

學區 債券 加州

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