抗議活動升級 往返洛班機未受影響

洛市爆發移民執法衝突，不過洛杉磯和周邊各機場旅客目前行程並未受影響。（LAX網頁）

今日美國報導，川普 政府打壓無證移民愈演愈烈，引發洛杉磯市抗議活動升級，抗議者與ICE發生激烈衝突。由於抗議活動集中於洛市與周邊地區，機場和航班運作基本未受影響，計畫前往洛杉磯的旅客無需更改行程，但應留意交通狀況做好時間規畫。

對旅客而言，進入洛杉磯仍是安全的，並不需改變計畫，因主要抗議活動集中在洛市、派拉蒙（Paramount）和康普頓（Compton）地區，這些地區距離洛市幾個主要機場位置如下：

洛杉磯國際機場 （LAX）距洛市中心約21哩、距派拉蒙17哩、康普頓31哩。布班克機場（BUR）距洛市約16哩、派拉蒙17哩、康普頓31哩。長堤 機場（LGB）距洛市中心約25哩、派拉蒙6哩、康普頓11哩。約翰偉恩機場（SNA）距市中心約41哩、派拉蒙30哩、康普頓32哩。安大略機場（ONT）距市中心約40哩、派拉蒙44哩、康普頓49哩。

目前主要商業航空公司和機場並未針對抗議活動發布旅遊豁免措施，旅客無需更改行程，然考慮抗議活動可能造成局部交通影響，建議旅客留意相關交通資訊，預留充足時間前往機場。