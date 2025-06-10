我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

抗議活動升級 往返洛班機未受影響

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛市爆發移民執法衝突，不過洛杉磯和周邊各機場旅客目前行程並未受影響。（LAX網頁）
洛市爆發移民執法衝突，不過洛杉磯和周邊各機場旅客目前行程並未受影響。（LAX網頁）

今日美國報導，川普政府打壓無證移民愈演愈烈，引發洛杉磯市抗議活動升級，抗議者與ICE發生激烈衝突。由於抗議活動集中於洛市與周邊地區，機場和航班運作基本未受影響，計畫前往洛杉磯的旅客無需更改行程，但應留意交通狀況做好時間規畫。

對旅客而言，進入洛杉磯仍是安全的，並不需改變計畫，因主要抗議活動集中在洛市、派拉蒙（Paramount）和康普頓（Compton）地區，這些地區距離洛市幾個主要機場位置如下：

洛杉磯國際機場（LAX）距洛市中心約21哩、距派拉蒙17哩、康普頓31哩。布班克機場（BUR）距洛市約16哩、派拉蒙17哩、康普頓31哩。長堤機場（LGB）距洛市中心約25哩、派拉蒙6哩、康普頓11哩。約翰偉恩機場（SNA）距市中心約41哩、派拉蒙30哩、康普頓32哩。安大略機場（ONT）距市中心約40哩、派拉蒙44哩、康普頓49哩。

目前主要商業航空公司和機場並未針對抗議活動發布旅遊豁免措施，旅客無需更改行程，然考慮抗議活動可能造成局部交通影響，建議旅客留意相關交通資訊，預留充足時間前往機場。

洛杉磯國際機場 長堤 川普

上一則

中國玩偶太火 南加賊闖美甲店 目標直指Labubu

下一則

川普派國民兵進洛城 合法性引激辯

延伸閱讀

抗議聲中ICE行動未歇 清晨突襲南加多地　

抗議聲中ICE行動未歇 清晨突襲南加多地　
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
洛杉磯為何爆發抗議？川普派兵又為何讓加州州長不滿？

洛杉磯為何爆發抗議？川普派兵又為何讓加州州長不滿？
莫斯科遭烏襲擊 2大機場暫關閉

莫斯科遭烏襲擊 2大機場暫關閉
洛杉磯男打傷聯邦警察 遭列「頭號通緝犯」FBI懸賞5萬元

洛杉磯男打傷聯邦警察 遭列「頭號通緝犯」FBI懸賞5萬元
洛杉磯抗議擴大 川普威脅派500陸戰隊員鎮壓 深夜情勢不妙

洛杉磯抗議擴大 川普威脅派500陸戰隊員鎮壓 深夜情勢不妙

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56
南加州知名義式連鎖餐廳近日遭ICE突擊搜查，至少兩名員工被帶走，七家分店全數暫時關閉。（美聯社）

南加人氣餐廳遭ICE突擊 老闆喊冤：員工全合法

2025-06-02 18:33
現場至少有100人圍堵聯邦執法人員車輛。（木林森提供）

ICE突襲洛市中心抓捕無證客 裝甲車被百人包圍抗議

2025-06-06 18:53

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密