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徐永泰出新書「走岔的西伯利亞鐵路」

記者楊青／洛杉磯報導
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美西華人學會和北美南加州華人寫作協會將於5月25日聯合舉辦徐永泰「走岔的西伯利亞鐵路」新書發表會。（美西華人學會提供）
美西華人學會和北美南加州華人寫作協會將於5月25日聯合舉辦徐永泰「走岔的西伯利亞鐵路」新書發表會。（美西華人學會提供）

美西華人學會前會長徐永泰博士新書《走岔的西伯利亞鐵路》近日面世，這是他繼《牛津留痕》、《徐徐道來：中國人應當認識的英國》、《猶太人與世界》及《猶太人與金融世界》等暢銷作品之後的又一部力作。

洛杉磯儒商徐永泰62歲時重返母校深造，獲得牛津經濟史哲學博士，專題論文探討的是中國汽車工業，而他近年的研究則聚焦西伯利亞鐵路。他多次到東北亞現場實地調查，以豐富的歷史檔案與第一手研究資料，深人剖析清末外交決策體系、中俄密約的內幕、列強在東亞的角力、鐵路對戰爭與經濟的影響，並探討這條「走岔」的鐵路如何成為近代東亞動盪的催化劑。這條鋼鐵脊樑如何改寫四國命運？新書以大量史實為依據做深入探討。

西伯利亞鐵路，從莫斯科至海參崴，全長9289公里（約5770英里），橫跨八個時區。 全程坐車需時八天，是世界上第三長的不間斷單一路線。 在此之前，世界上更長的兩條路線分別是莫斯科至平壤的1萬267公里路線，以及已停運的基輔至海參崴的1萬1085公里路線，這兩條鐵路的大部分路段與西伯利亞大鐵路重疊。

徐永泰表示，東清（中東）鐵路，這條原本應帶來繁榮與現代化的交通動脈，卻因地緣政治的錯綜變化，成為中、俄、日、韓等四國長達百年的博弈戰場。他的新書從1896年中俄秘密同盟條約的簽訂講起，梳理鐵路建設的外交決策背景，以及清政府在甲午戰敗後的困境。俄國藉修建東清鐵路獲取中國東北的經濟與軍事控制權，進一步導致日俄戰爭、滿洲國建立、二戰期間的戰略爭奪，以及冷戰時期的中蘇對立。鐵路的權屬數度易手，從俄國到日本，再到蘇聯，最終回歸中國，每一次轉變都影響東亞政治格局，包括外蒙古獨立及中國東北的失落和長期地被遺棄。

也因此，美西華人學會和北美南加州華人寫作協會將於5月25日下午2時至4時，在洛杉磯僑教中心（9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731）舉行徐永泰「走岔的西伯利亞鐵路」新書發表會，徐永泰屆時將與聽眾分享其創作緣起、過程及主要內容。美西華人學會會長劉榮文和寫作協會會長嚴筱意歡迎社會各界人士光臨。

美西華人學會現任會長劉榮文（右）與前任會長徐永泰（左）。（美西華人學會提供）
美西華人學會現任會長劉榮文（右）與前任會長徐永泰（左）。（美西華人學會提供）
美西華人學會前會長徐永泰博士新書《走岔的西伯利亞鐵路》近日面世。（美西華人學會提...
美西華人學會前會長徐永泰博士新書《走岔的西伯利亞鐵路》近日面世。（美西華人學會提供）

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