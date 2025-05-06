徐永泰出新書「走岔的西伯利亞鐵路」

美西華人學會和北美南加州華人寫作協會將於5月25日聯合舉辦徐永泰「走岔的西伯利亞鐵路」新書發表會。（美西華人學會提供）

美西華人 學會前會長徐永泰博士新書《走岔的西伯利亞鐵路》近日面世，這是他繼《牛津留痕》、《徐徐道來：中國人應當認識的英國》、《猶太 人與世界》及《猶太人與金融世界》等暢銷作品之後的又一部力作。

洛杉磯 儒商徐永泰62歲時重返母校深造，獲得牛津經濟史哲學博士，專題論文探討的是中國汽車工業，而他近年的研究則聚焦西伯利亞鐵路。他多次到東北亞現場實地調查，以豐富的歷史檔案與第一手研究資料，深人剖析清末外交決策體系、中俄密約的內幕、列強在東亞的角力、鐵路對戰爭與經濟的影響，並探討這條「走岔」的鐵路如何成為近代東亞動盪的催化劑。這條鋼鐵脊樑如何改寫四國命運？新書以大量史實為依據做深入探討。

西伯利亞鐵路，從莫斯科至海參崴，全長9289公里（約5770英里），橫跨八個時區。 全程坐車需時八天，是世界上第三長的不間斷單一路線。 在此之前，世界上更長的兩條路線分別是莫斯科至平壤的1萬267公里路線，以及已停運的基輔至海參崴的1萬1085公里路線，這兩條鐵路的大部分路段與西伯利亞大鐵路重疊。

徐永泰表示，東清（中東）鐵路，這條原本應帶來繁榮與現代化的交通動脈，卻因地緣政治的錯綜變化，成為中、俄、日、韓等四國長達百年的博弈戰場。他的新書從1896年中俄秘密同盟條約的簽訂講起，梳理鐵路建設的外交決策背景，以及清政府在甲午戰敗後的困境。俄國藉修建東清鐵路獲取中國東北的經濟與軍事控制權，進一步導致日俄戰爭、滿洲國建立、二戰期間的戰略爭奪，以及冷戰時期的中蘇對立。鐵路的權屬數度易手，從俄國到日本，再到蘇聯，最終回歸中國，每一次轉變都影響東亞政治格局，包括外蒙古獨立及中國東北的失落和長期地被遺棄。