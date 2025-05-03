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長堤市議員艾倫 接任SCAG理事會主席

【棕櫚沙漠訊】
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長堤市議員艾倫（Cindy Allen）宣誓就任南加州政府協會區域理事會主席。（長堤市府網站）
長堤市議員艾倫（Cindy Allen）宣誓就任南加州政府協會區域理事會主席。（長堤市府網站）

長堤市（Long Beach）議員艾倫（Cindy Allen）1日從聖伯納汀諾縣縣委哈格曼（Curt Hagman）手中接棒，宣誓就任南加州政府協會（以下簡稱SCAG）區域理事會主席。SCAG 是全美最大的都會區規劃組織，由來自南加州各地的86位民選官員組成的區域理事會管理。

艾倫2020年當選長堤市議員。在從政之前，她是一位企業家，曾經擁有小型企業，也在長堤市警局任職十年，獲頒超過20次英勇與社區服務獎項。艾倫過去一年為SCAG區域理事會的第一副主席。她的就職典禮於SCAG今年大會的第一天（1日）舉行。

艾倫在棕櫚沙漠（Palm Desert）向在場超過800位的民選官員與區域領袖發表演說，「能在我們這個地區關鍵的時刻擔任SCAG主席非常榮耀」。她說：「從警察到企業主，再到乳癌康復者的旅程，讓我深刻體會到韌性、重塑自我與社區力量的重要性。」

艾倫表示，她將利用自己在 SCAG 的角色，推動區域合作，聚焦公平與韌性，並確保南加州所有居民的聲音都能在政策制定過程中被聽見。她說，「做為一個曾多次重新規畫人生的人，我了解面對未知、最終走出困境的意義。這種轉變的能力不只屬於個人，也屬於我們整個地區。我希望把這樣的精神帶進SCAG，鼓勵創新思維，探索支持多元城市與縣市的新方法。」

作為前小企業主，艾倫強調經濟發展的重要性，特別是在 COVID-19 疫情後與當前經濟逆境之中。她講述了如何準備迎接2028年奧運會以及殘奧會，並擴展SCAG在加州首府沙加緬度的影響力。

同日宣誓就任SCAG區域理事會其他領導職位的，還包括第一副主席、奇諾岡市（Chino Hills）市議員馬奎茲（Ray Marquez）以及第二副主席、Santa Paula市議員克羅斯懷特（Jenny Crosswhite）。

加州 長堤 南加

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