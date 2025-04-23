世報母親節徵稿 5佳作獲選者出爐

世界日報洛杉磯社與世華南加州婦女企管協會將於5月3日在羅斯密市888海珍大酒樓舉辦2025年母親節感恩午宴。（本報檔案照）

世界日報 洛杉磯社與世華南加州 婦女企管協會將於5月3日（周六）上午11時至下午3時，在羅斯密市888海珍大酒樓盛大舉辦2025年母親節 感恩午宴，並推出「我的好母親」文稿徵集活動，經過數周的熱烈投稿，吸引眾多讀者朋友踴躍參與，透過文章記錄母親的奉獻與愛，展現了無數感人至深的故事。

世界日報編輯團隊經過多輪篩選，最終評選出五篇佳作投稿，這五篇作品不僅展示母親無私奉獻的故事，也深刻展現母愛的偉大與力量。五位獲選佳作的文稿分別是：

•愛的實踐者-- 懷念母親（張淑宜）

•我們的好母親 – 陶徐玉珍女士（陶仲華）

•見字如面 吾念吾媽（唐訶徳）

•我的好母親（劉俊強）

•懷念我的媽媽（鄒輝）

以上五位作者皆可免費獲得母親節感恩午宴餐券一張。

世界日報希望藉由本次活動，向所有偉大的母親們獻上最深的感謝，感恩午宴現場表演節目與抽獎輪番登場，包括金曲演唱、舞蹈表演及樂器演奏等，帶來視聽及美食的雙重饗宴。現場更安排多輪抽獎，獎品涵蓋現金獎、禮物卡及家電等多項好禮，讓每位與會者都能滿載而歸。目前整桌認購與零售餐券已全面開放，座位有限，敬請把握機會，先到先得！有興趣的朋友歡迎致電323-268-4982洽詢與訂購席位。