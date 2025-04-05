加州雙語教育學會慶50周年 學生著漢服吟唱古詩詞

南加州中文學校聯合會帶領學生，向各族裔呈現中華文化。（受訪者提供）

加州 雙語教育學會（California Association for Bilingual Education, 簡稱CABE），日前在洛杉磯舉行成立50周年慶典，多名學生在南加 州中文學校聯合會的帶領下，身著漢服吟唱中文經典古詩詞，向各族裔呈現中華文化的盛宴。

加州雙語教育學會日前在洛杉磯舉行成立50周年慶典。（受訪者提供）

CABE50周年慶典活動，3月26日至29日在洛縣長堤 會展中心（Long Beach Convention Center）召開。期間，一系列圍繞雙語教育、學校教育以及教育行政等主題的研討會依次展開。參會者不僅有加州本地從事教育工作的教育者、學區主管、學校行政人員和教師，更吸引來自全美各州的教育工作者。四天的會議和活動中，總計超過2000人齊聚一堂，相互交流學習。

龍都小學學生身著漢服吟唱中文經典古詩詞（受訪者提供）

南加州中文學校聯合會3月27日帶領學生，獻上一場精彩的文化展演。此次演出由龍都小學呈現，節目內容為古詩吟唱與表演。學生們身著漢服，手持傳統樂器、書生紙扇以及古代酒杯「爵」 ，生動演繹唐詩「春曉」、以及李白名詩「將進酒」，吟唱詩句朗朗上口、字正腔圓。

當日參加表演的龍都小學學生，來自東谷市（Eastvale）公立小學Philistine Rondo School of Discovery，這些學生均參與該校雙語沈浸式課程項目。龍都小學副校長Mrs. Wunderlich上台致辭，介紹該校沈浸式教學課程已開展至第四年，孩子們通過中英文雙語學習，成效顯著，且經常參加各類文化活動和學術比賽。

在南加州中文學校聯合會會長車慶餘的帶領下，副會長程東海、師資培訓主委、前會長黃錦雲、以及聯合會理事鄒仲綱，向現場從事雙語教育的工作者介紹相關情況。活動內容還包括聯合會和龍都小學信息的搶答環節，向與會來賓贈送紀念品。