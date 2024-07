趙美心頒國會領袖獎 蔡班達獲勇敢服務獎

蔡班達獲得趙美心議員頒發的「勇敢服務獎」(記者沈瑋/攝影)

聯邦眾議員趙美心 (Judy Chu)於20日在亞凱迪亞舉行「年度國會領袖獎」(Congressional Leadership of the Year Awards)頒獎儀式,表彰聖蓋博地區為社區做出重大貢獻的個人和非營利組織。其中,蒙市「奪槍英雄」蔡班達(Brandon Tsay)獲頒新設的「勇敢服務獎」(Courageous Service Award),韓裔 高中生Sophia Lee獲頒「年度青年領袖」(Youth of the Year)獎。

韓裔高中生Sophia Lee獲得趙美心議員頒發的「年度青年領袖」獎(記者沈瑋/攝影)

趙美心議員表示,所有獲獎者皆因其對社區的支持、對弱勢群體的幫助以及在艱難時期的貢獻脫穎而出,是激勵所有人的英雄。當她邀請蔡班達上台領獎並介紹他的英勇之舉時,所有人不約而同地起立鼓掌向他致敬。

全體起立為蔡班達鼓掌(記者沈瑋/攝影)

蔡班達感謝亞太社區基金(Asian Pacific Community Fund)的幫助,讓「蔡班達英雄基金」(Brandon Tsay Hero Fund)成為可能,以提升少數族裔社區的心理健康 意識、消除汙名化。自己也與亞太心理輔導與治療中心(Asian Pacific Counseling and Treatment Centers)建立了聯繫,推行「變革的英雄」(Heroes for Change)計畫,在核桃市、阿罕布拉市、西柯汶那市舉辦研討會,提供自衛課程、心理健康資訊等服務。

「年度青年領袖」Sophia Lee成立了非營利組織「希望為女孩」(Omid for Girls),由美國高中女孩為塔利班統治下的阿富汗女孩提供代數、幾何、英文輔導課程,目前已在多個國家設立10個分會,今年秋季還將再設10個。