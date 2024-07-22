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趙美心頒國會領袖獎 蔡班達獲勇敢服務獎

記者沈瑋／亞凱迪亞市報導
蔡班達獲得趙美心議員頒發的「勇敢服務獎」（記者沈瑋/攝影）
蔡班達獲得趙美心議員頒發的「勇敢服務獎」（記者沈瑋/攝影）

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）於20日在亞凱迪亞舉行「年度國會領袖獎」（Congressional Leadership of the Year Awards）頒獎儀式，表彰聖蓋博地區為社區做出重大貢獻的個人和非營利組織。其中，蒙市「奪槍英雄」蔡班達（Brandon Tsay）獲頒新設的「勇敢服務獎」（Courageous Service Award），韓裔高中生Sophia Lee獲頒「年度青年領袖」（Youth of the Year）獎。

韓裔高中生Sophia Lee獲得趙美心議員頒發的「年度青年領袖」獎（記者沈瑋/...
韓裔高中生Sophia Lee獲得趙美心議員頒發的「年度青年領袖」獎（記者沈瑋/攝影）

趙美心議員表示，所有獲獎者皆因其對社區的支持、對弱勢群體的幫助以及在艱難時期的貢獻脫穎而出，是激勵所有人的英雄。當她邀請蔡班達上台領獎並介紹他的英勇之舉時，所有人不約而同地起立鼓掌向他致敬。

全體起立為蔡班達鼓掌（記者沈瑋/攝影）
全體起立為蔡班達鼓掌（記者沈瑋/攝影）

蔡班達感謝亞太社區基金（Asian Pacific Community Fund）的幫助，讓「蔡班達英雄基金」（Brandon Tsay Hero Fund）成為可能，以提升少數族裔社區的心理健康意識、消除汙名化。自己也與亞太心理輔導與治療中心（Asian Pacific Counseling and Treatment Centers）建立了聯繫，推行「變革的英雄」（Heroes for Change）計畫，在核桃市、阿罕布拉市、西柯汶那市舉辦研討會，提供自衛課程、心理健康資訊等服務。

「年度青年領袖」Sophia Lee成立了非營利組織「希望為女孩」（Omid for Girls），由美國高中女孩為塔利班統治下的阿富汗女孩提供代數、幾何、英文輔導課程，目前已在多個國家設立10個分會，今年秋季還將再設10個。

心理健康 趙美心 韓裔

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