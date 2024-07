洛縣官民攜手啟動「我該向誰求助」 緊急服務熱線待命

洛縣心理健康局日前舉行「我該向誰求助」活動,幫助居民了解相關求助電話號碼。(取自FOX 11)

福斯電視台FOX 11報導,洛縣心理健康 局(Department of Mental Health,LACDMH)和洛縣、市警局、洛縣消防局與Didi Hirsch精神健康服務等機構日前合作啟動一項名為「我該向誰求助」(Who Do I Call For Help?)活動,說明縣內緊急電話號碼對應的相關機構及提供的服務。

洛縣政委員韓珍妮(Janice Hahn)在一分聲明中說,當人們面臨危機時,並不是一個方法適合所有情況,「我們希望人們知道,有人可在合適的時間提供正確幫助。」

911:報告犯罪、火災和醫療緊急情況,當需要執法人員、消防人員或醫護人員時使用。

988:針對自殺危機或精神健康相關緊急事件。

211:有關當地資源或與健康、人類和社會服務聯繫與轉介的一般資訊。

800-854-7771:通過24/7 LACDMH熱線獲取現場危機響應或精神健康資源。

LACDMH主任黃麗莎(Lisa H. Wong,譯音)表示,通過該活動,希望居民知道洛縣有許多適當資源可在緊急情況下和關鍵時提供協助,特別是將精神健康相關電話,從911轉移至988和24/7 LACDMH幫助熱線,提供由平民代替執法人員的危機響應服務。

洛市警局臨時局長Dominic Choi說,截至目前,警局已轉移661個電話至988,「我們與LACDMH共同響應計畫已處理2238個洛市警局案件,相信該計畫將確保社區能有效獲得所需支援。」更多訊息可上https://dmh.lacounty.gov/resources/who-to-call-for-help/.