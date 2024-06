亞裔青少年常歷身分認同危機 AYC提供多樣幫助

AYC心理健康推展部門的專員邢嘉慧(左起)、熊伊伐、陳鳳儀、李涵一與曾宇瑩(AYC提供)

在一次深入的訪談中,亞裔 青少年中心(Asian Youth Center,簡稱AYC)的資深心理健康 推廣專員李涵一(Jessie Li)分享了亞裔青少年在心理健康方面所面臨的挑戰,以及AYC如何通過提供多樣的資源和服務來支持這些青少年和他們的家庭。

李涵一指出,在美國的多元文化環境中,亞裔青少年常常經歷身分認同危機。雖然外界視他們為亞裔,但不同背景的亞裔青少年在文化認同上卻有顯著差異,例如,ABC(美國出生的華裔)與新移民之間便存在文化差異。無論屬於哪個亞群,他們在成長過程中都難以平衡自身的文化背景與主流社會的不同,很難交到朋友,也常常感到孤單。

此外,亞裔移民家庭 的青少年在學校和家庭之間的溝通常常面臨語言切換的問題,特別是當家長的英語水平有限時,這種溝通障礙會給彼此都帶來額外的情感壓力。同時,亞裔家庭普遍存在對子女學業成就的高期望,這與美國主流社會強調享受童年的理念形成衝突,進一步加重了青少年的壓力。而父母則面臨著數十年來的成型觀念遭遇動搖和挑戰,也需要付出努力去適應、平衡。

她還補充道,亞裔家庭在處理青少年心理健康問題時,常常存在誤解和汙名化現象。例如,家長們往往會將心理健康問題視為「個人軟弱」,忽視了問題背後的社會和環境因素。同一片區的亞裔家庭之間還存在隱形的相互較量、學業競爭,不僅給青少年帶來壓力,也導致家庭內部的衝突和誤解。

針對上述種種挑戰,AYC正不斷拓展其服務方向及內容,例如教育提升服務(Education and Enrichment Services)下的課後輔導項目(Afterschool Program)便是為有語言障礙的學生提供幫助,幫助他們克服文化隔閡。最近,他們開始與洛杉磯縣兒童和家庭服務局(Department of Children and Family Services)、兒童虐待預防辦公室(Office of Child Abuse Prevention)等機構合作,開展免費公益家長教育課程(Peace Parenting Workshop),為新手父母、單親家庭和高壓環境中的家庭提供支持,教授正確、恰當地表達自己情緒的技巧。下一個學年,他們還將與與洛加大醫學院的學生合作,開設講座及提供諮詢等等。此外,正念、瑜伽和冥想等活動也是AYC經常舉辦的。

李涵一解釋道,AYC提供雙語服務和理解亞裔文化背景的專業人士,幫助青少年和他們的家庭在最舒適的語言環境中表達自己的情感和需求。建立信任關係是服務的關鍵,她希望透過積極傾聽和尊重每個個體的背景來實現這一目標。她本人本科和碩士均研習心理學,在加入AYC之前,工作主要針對個人與個案療癒。但AYC所做的一切是服務於更廣大的社區的,每當她多瞭解一點社區的需求,並看到對方願意敞開心扉,她就會收穫一分成就感。