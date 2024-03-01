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寫作協會活動多 「春天午茶」3╱3首登場

洛杉磯訊
南加華人寫作協會文苑期刊。(寫作協會臉書)
南加華人寫作協會文苑期刊。(寫作協會臉書)

南加華人社區文風鼎盛。新春伊始，南加華人寫作協會推出系列活動，從午茶會到油畫水彩畫展，文藝講座到文苑文學獎，文人雅談，畫家揮毫，新銳爭鋒，精彩紛呈。

春天午茶會談率先登場，台灣大學地科所古玉及科技考古專業博士、美國國際寶玉石學院寶石學家周述蓉（Alison Chou）暢談《石頭紀》，張大千的奇石、緬甸老坑冰種翡翠、三彩玉、萬年魚化石、虎眼石、方解石、和田玉等等，看看哪些是真寶石、哪些是賈（假）寶玉？現場報名已經截止，歡迎大家上雲端同步觀賞。3月3日下午2-4時，ZoomID:2793565151，Password: 580986。

繽紛春天會《心源造化》油畫水彩畫展隨後開幕，意廬會所特邀兩位華裔著名畫家陳靖喬Ginger Chen 及陳薈民Hermann Chen帶領十餘位業餘水彩畫家共同舉辦《心源造化》聯展，總計39張作品，展期3月1日至30日 。開幕儀式訂於3月9日（星期六）下午2時。現場將有即興水彩示範表演，歡迎大家踴躍前往參觀！意廬會所地址：4711 Schaefer Ave ,Chino CA91710，報名電話： Herman （626）487-7688

由南加華人寫作協會主辦、南加美西華人學會以及南加北一女校友會協辦，特邀知名作家張純瑛演講《古月照今塵-旅遊文學的創作與欣賞》。隨著旅遊普及化，遊記在報章雜誌網路上處處可見。然而，要將遊記從浮光掠影的景物描述，提升到文學性的層面，卻需師法古今旅遊文學名家的經典之作。張純瑛細說旅遊文學如何囊插四大要素：寫景、敘事、抒情、議論，以求達到「知性與感性兼具」的美學境界。演講時間：2024年3月30日（星期六）上午10時至中午12時，地點：洛杉磯華僑文教中心9443 Telstar Ave.El Monte, CA 91731

新春文壇壓軸戲為北美洲文苑文學獎，目前所有決審已經完成，得獎名次將在3 月底公布，其中幾位得獎人來自台灣、中國、德國、加拿大及美國各州。小說、散文組前三名得獎作品將刊登在世界日報，小品文（ 1000字）錄取十名評審優選獎。5月4日 舉行頒獎典禮，在世界日報四樓大廳舉行。此次頒獎典禮有樂隊演奏、專題演講、有打卡牆，頒獎完畢有點心交流時間。地址：1588 Corporate Ctr. Dr, Monterey Park, CA 91754

南加 華人 世界日報

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