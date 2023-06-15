慈濟辦逆境成長研討會 輔助社區居民身心健康

研討會現場。（錢美珍提供）

慈濟美國與「加州 精神健康服務管理局」（CalMHSA）10日在阿罕布拉市（Alhambra）舉辦「如何在逆境中成長研討會」，輔助社區居民保持身心健康。由擁有心理學博士學位的聯邦眾議員趙美心 、洛杉磯心理衛生部門亞太家庭健康中心負責人謝公達博士等主講。

亞太裔社區在傳統文化影響下，往往避談親友心理健康 狀態。然而，新移民群體在離鄉背井、文化衝擊、社會地位轉變和經濟壓力等多重因素交織下，往往是最需要心理諮詢和心靈輔導的族群之一。

謝公達認為，加州65歲以上的亞太裔女性自殺率遠高於其他族群。學生和青年族群中，亞太裔自殺率也偏高。這是一個非常顯著的警訊，必須正視亞太裔族群的心理健康問題。

趙美心表示，她非常瞭解亞太裔居民需要更多資源和服務，調適面對疫情和仇恨犯罪等產生的壓力和情緒。她強調，已積極在國會發聲，為亞太裔社區爭取更多相關資源。

慈濟美國執行長曾慈慧表示，2023年初蒙特利公園市發生嚴重槍擊案後，慈濟率先進駐並啟動心靈關懷，因此獲得政府支持，在亞太裔社區舉辦這場研討會。慈濟將參與蒙市主導的項目，與華埠服務中心和基督教角聲社區中心攜手，推出系列幫助居民改善身心理健康的活動。