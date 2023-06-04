新加坡學者柏克萊演講：台積電美國3奈米 兩年後非最先進

新加坡國立大學地理系特聘教授楊偉聰5月31日在柏克萊加大舉辦講座。（記者張曼琳╱攝影）

新加坡 國立大學地理系特聘教授楊偉聰（Henry Wai-Chung Yeung）日前在柏克萊加大（UC Berkeley）的「晶片大戰？疫情流行後美國和東亞全球生產網絡和地緣政治」為題講座中，多次提及台積電 （TSMC）對半導體科技業以及在美國設立新工廠的後續影響。

楊偉聰在講座上直接展示去年底總統拜登 出席台積電美國廠動工儀式照片，拜登身旁分別站著台積電董事長劉德音和副董事長魏哲家，「差不多同一時間，魏哲家也宣布了台南建設台積電最先進的工廠。」楊偉聰說，儘管拜登和劉德音承諾，2025、2026年將在亞利桑那州建設三奈米工廠，但三奈米技術去年12月已在台灣台積電工廠投入使用，「所以等到2025、2026年，三奈米就不再是最先進的工藝了，但在政治面上聽起來卻是不錯的承諾。」

另外他也指出，建設半導體工廠，實際上「相當困難」，並且還得取決於建立新工廠的技術水準。他說：「不能因此認為美國這樣就能夠輕鬆面對生產、技術主權的問題。」

講座中，楊偉聰指出，晶片供應鏈也有地緣政治挑戰，包括前總統川普（ Donald Trump）對中國和歐洲的貿易戰、去年俄羅斯入侵烏克蘭等地緣政治，都發生重大變化。

他認為，半導體行業是由相當複雜的生產網絡、遍布全球的「價值鏈」以及許多不同元素組成的。他在講座的最後提到：「東亞經濟隨著時間的推移而發生變化，這不僅發生在單一國家身上，因為各國企業與全球生產網絡產生強烈的互動，也因此變化更為明顯劇烈，舉例來說，如果不了解蘋果如何將iPhone外包給富士康，就無法理解富士康的崛起過程。」