天普市改善市容砸460萬 用於Las Tunas Drive改造
洛杉磯縣天普市市議會日前通過多項街景改善計劃。市議會一致認為，經多年的日常磨損，市容急需更新，包括長椅、灌溉系統、人行道等多項公共設施都十分老舊。而初步評估後，市議會將撥出460萬元街景改善基金用於翻新工程。
市議會上，管理服務部發布了一份備忘錄，呼籲市議會關注Las Tunas Drive街景改善計劃。並表示，多年來，由於時間和日常磨損， Las Tunas Drive的基礎設施，和景觀出現多個維護問題。這些問題不僅影響視覺，也增加維護成本。如長椅生鏽剝落、灌溉系統老化、燈柱的油漆褪色剝落、無花果樹對人行道和地下灌溉系統的破壞、街道照明系統也陸續出現問題。
對此，管理服務部提出翻修改善方案，計劃將包括更新長椅和垃圾容器，升級灌溉系統，重新設計街道照明，以及重新鋪設道路。在景觀方面，提出種植耐旱植物、修復花盆和重新設計景觀等選擇。具體的成本將在市議會討論後確定。根據初步預估，市議會可從照明和景觀區基金中（Lighting and Landscape District Fund）撥出460萬元用於改善街景項目。
備忘錄更提出三個建議供市議會考慮。分別為：接受 Las Tunas Drive街景改善計劃。其次，成立市議會特設委員會，提供改善街景計劃的意見。第三，要求管理服務部在下次會議上提供更多的改善方案供市議會考慮。並在未來幾個月內啟動落實計畫。管理服務部也表示，這些街景改善舉措是希望Las Tunas Drive再現活力，也為當地居民和遊客提供更好的生活和消費體驗。
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