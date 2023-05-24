天普市改善市容砸460萬 用於Las Tunas Drive改造

街道照明設施十分陳舊，因此在翻新計劃中也將一併翻新。（天普市市議會截圖）

洛杉磯 縣天普 市市議會日前通過多項街景改善計劃。市議會一致認為，經多年的日常磨損，市容急需更新，包括長椅、灌溉系統、人行道等多項公共設施都十分老舊。而初步評估後，市議會將撥出460萬元街景改善基金用於翻新工程。

市議會上，管理服務部發布了一份備忘錄，呼籲市議會關注Las Tunas Drive街景改善計劃。並表示，多年來，由於時間和日常磨損， Las Tunas Drive的基礎設施，和景觀出現多個維護問題。這些問題不僅影響視覺，也增加維護成本。如長椅生鏽剝落、灌溉系統老化、燈柱的油漆褪色剝落、無花果樹對人行道和地下灌溉系統的破壞、街道照明系統也陸續出現問題。

對此，管理服務部提出翻修改善方案，計劃將包括更新長椅和垃圾容器，升級灌溉系統，重新設計街道照明，以及重新鋪設道路。在景觀方面，提出種植耐旱植物、修復花盆和重新設計景觀等選擇。具體的成本將在市議會討論後確定。根據初步預估，市議會可從照明和景觀區基金中（Lighting and Landscape District Fund）撥出460萬元用於改善街景項目。