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5月亞太傳統月 歡樂登場

洛杉磯訊
今年2月舊金山華人春節大遊行活動中，美國亞太公共事務聯盟（APAPA）推出的以華工築鐵路為主題的花車。（本報檔案照）
今年2月舊金山華人春節大遊行活動中，美國亞太公共事務聯盟（APAPA）推出的以華工築鐵路為主題的花車。（本報檔案照）

5月是亞太裔傳統月，大洛杉磯縣地區有豐富多彩的慶祝活動，鼓勵全體民眾踴躍參與，體驗亞太裔文化和美食，攜手同慶亞太裔傳統月。

5月12日，在巴沙迪那Fuller's亞美中心有亞太文化研討會，主題是「信念和幸福」（Faith and Well-Being），將對亞太種族、殖民文化等話題進行學術研討。感興趣的民眾可以上線或去中心實地參加。地址為：180 N. Oakland Ave, Pasadena，網址：https://www.fuller.edu/asian-pacific-american-heritage-month-celebration/

5月12日是洛杉磯市亞太傳統月開幕典禮。屆時洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）及其他市議員、民選官員將出席，隨後還有表彰亞太社區傑出個人的頒獎典禮。地點是洛杉磯市府spring court，時間為當天上午11時。

5月13日上午10時30分在洛杉磯市Barnsdall Junior藝術中心有慶祝活動，民眾可以了解到亞太裔傳統民間故事，可以製作手工，了解亞太裔群體的文化等。免費註冊入場，前75位還可以獲得一本免費書籍和一個手提袋。地址為4814 Hollywood Blvd, Los Angeles。

5月16日至30日，洛杉磯REACH LA將在晚上6時舉辦免費亞太電影夜，屆時提供越南麵包和波霸奶茶。地址：1400 E Olympic Blvd, Los Angeles。感興趣的民眾需要提前上網登記：ReachLA.org

5月19日，格蘭岱（Glendale）社區大學將舉辦亞太美食夜市，下午4時30分開始。地點：1500 North Verdugo Road。民眾可以在校區免費停車，步行至Plaza Vaquero。

5月19至20日，在聖塔蒙尼卡公共圖書館將舉辦亞太裔老兵口述歷史故事。時間為上午10時至下午5時30分，地點：601 Santa Monica Blvd。

5月20日在加州Marketplace將舉辦關愛內心感受的心理健康活動，該活動由亞裔健康計畫（Asian Mental Health Project），旨在讓民眾在輕鬆的氛圍中引起對心理健康的重視。地點：450 S Western Ave, Los Angeles。註冊網址：https://www.eventbrite.com/e/honor-your-feelings-fest-tickets-628800648667

此外，洛杉磯縣立圖書館將舉辦許多亞太裔傳統月活動。民眾可以上其官網查詢詳細信息。

美國亞太裔傳統月始於1977年，5月不僅是第一批日裔移民在1843年到達美國的時間，也是華裔勞工在1869年完成連接第一條橫貫大陸鐵路的月份。

洛杉磯 心理健康 美食

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