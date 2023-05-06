好市多促銷冬靴2元衣服3元 華人搶購喊便宜

好市多雪地靴，折後最低價2元多。（取自好市多官網）

好市多 （Costco）大賣場已成為南加華人 不可或缺的消費市場，客人經常能發現驚喜好康。最近幾天，好市多官網的衣服、鞋子正在大促銷，多買多減價。華人顧客表示，折上折後的價格讓人覺得不可思議，兒童雪地靴2元多，一件衣服平均價格3元多。

根據好市多官網顯示，眾多服飾鞋履正在清倉促銷，不少商品折後標價都是7.97元、9.97元，在此基礎上，還可以多買多減價，購買5件至9件，可以再減20元，購買10件以上則可以減50元，相當於每件衣物再減4至5元。

一款兒童羊毛雪地靴成為暢銷產品，現價7.97元，據悉此前售價十幾元，本身定價就很低，如果一次性下單10件衣物服飾，雪地靴的最低折後價格只有2.97元，而一雙成人雪地靴的折扣價也是10元不到。這樣的價格實在讓人想不通，華人消費者感嘆，「只能說好市多確實財大氣粗。」

洛杉磯縣華人Joanna聽說這樣的好折扣，一口氣在官網上下單十套衣服，包括20多件衣服、褲子，最後的折後價格總共不到70元。 Joanna 表示，在通貨膨脹、萬物皆貴的大環境下，這樣的價格簡直難以想像，一整套兒童服飾，包括外套，裙子，T恤不到10元，平均下來一件3元多，「比白菜價還便宜，感覺像白送。」

好市多清倉服飾滿額再減的折扣，在官網上力度已經很大，尚不清楚實體店的價格如何。但據一些華人消費者提供的消息，店內單件價格可能更低，不過南加各地每家實體店的具體折扣會有一些不同，官網上每天的價格也會有些變化。

據悉，好市多滿額減價、多買多打折的活動經常會推出，此項活動目前還在持續中，但因為下單的人太多，不少價廉物美的暢銷衣物已出現斷貨。除了服飾外，好市多的家居用品也在打折促銷，滿150元減25元，滿300元減60元，截止日期為5月7日，一些商品只限網購。

白菜價的衣服質量究竟如何，值不值得購買？華人媽媽Amanda表示，之前她一直在商場給孩子購買衣服，一件衣服最便宜的也要幾十元，但自從發現好市多的童裝後，她基本上不再逛商場，「我是普通工薪階層，可以接受這裡衣服的質量，因為孩子消耗太快，衣服每年都會淘汰。」不過，Amanda也指出，她曾在好市多購買過兒童雪地靴，穿了幾次鞋頭就踢破了，她說：「這種情況不大常見，好在好市多退貨很容易，穿過的也能退。」