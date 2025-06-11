我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

民調：搖擺選民挺川普強硬處理洛杉磯動亂 紐森不得民心

比亞迪電動車銷量 市占率17%冠全球 特斯拉退居第四名

記者林茂仁／綜合報導

摩根史坦利（大摩）最新報告指出，今年4月，全球純電動車市場由比亞迪以17%市占率位居第一，主要競爭對手特斯拉全球市占從去年同期的10.7%大幅下滑至7.9%，退居第四名。

華爾街見聞報導，大摩公布《全球電動汽車追蹤：中國電動汽車統治時代》的報告中指出，全球純電動汽車今年4月銷量年增38%至107.9萬輛，其中中國市場貢獻超過六成的銷量，年增51%，其中，比亞迪、吉利在全球銷量位居前兩名，而特斯拉退居第四名。

大摩分析師Adam Jonas在報告中指出，全球電動車市場正在經歷「中國主導時代」，這不是簡單的市場周期性調整，而是產業格局的根本性重構，中國品牌不僅在銷量上全面壓制傳統汽車大廠，更在技術創新和成本控制上建立難以逾越的護城河。

據大摩追蹤的2025年4月全球電車銷售資料報告，從全球各地區銷量，電車製造商排名、最暢銷電動車型和電池技術等方面來看，都是中國電動車的系統性勝利。

中國市場表現最為亮眼，銷量達66.2萬輛，年增51%，滲透率從去年同期的22.4%提升至30.2%。歐洲市場銷量21.4萬輛，年增30%，滲透率達19.9%。美國市場銷量僅9.5萬輛，年降4%，滲透率從去年的7.4%下滑至6.5%。

電動車 特斯拉 比亞迪

上一則

中國半導體設備銷售額 首季大減18%

下一則

美團布局巴西外送市場 但「不會特別著急」

延伸閱讀

南灣醞釀周末7000人大遊行 響應全美抗議活動

南灣醞釀周末7000人大遊行 響應全美抗議活動
川普與馬斯克鬧翻後 白宮擬保留星鏈服務

川普與馬斯克鬧翻後 白宮擬保留星鏈服務
特斯拉遭降級、馬斯克與川普鬧翻 為何股價還能上漲？

特斯拉遭降級、馬斯克與川普鬧翻 為何股價還能上漲？
特斯拉槓桿ETF單周狂吸6.5億元創紀錄 散戶押馬斯克翻盤

特斯拉槓桿ETF單周狂吸6.5億元創紀錄 散戶押馬斯克翻盤

熱門新聞

「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）

「女股神」伍德：若只能投資一間企業 非它莫屬

2025-06-09 07:20
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
Counterpoint下修蘋果和三星今年智慧手機出貨量成長預測，預估三星出貨量將原地踏步。路透

蘋果不是最慘…關稅打擊 這家手機大廠出貨量恐零成長

2025-06-04 11:48
總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。（路透）

怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

2025-06-07 07:20
多明尼加以美麗的海灘聞名，近年製造業也逐漸崛起。美聯社

美企撤出中國 這個加勒比海島國成製造業新熱點

2025-06-05 13:17
川普關稅戰讓加州保稅倉庫業生意興隆。示意圖。圖為加州長灘港貨車。(路透)

川普關稅戰打趴大小企業 卻造福這個產業

2025-06-06 20:02

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬

快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中