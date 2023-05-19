阿里分拆6集團 拚獨立上市

阿里巴巴18日宣布架構重組 ，此次大改組分設六大集團，來自台灣的蔡崇信從幕後走向台前將掌菜鳥集團；阿里同時宣布旗下各大事業體上市規畫，未來六至18個月內，包括阿里雲、菜鳥物流集團及新零售業務盒馬鮮生均將完成分拆獨立上市。

阿里重組設立六大業務集團，包括阿里巴巴集團董事長兼首席執行官張勇領軍的雲智能集團（包括雲、AI、釘釘等業務）；淘天集團（包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜、1688.com等業務）則由阿里巴巴合夥人吳泳銘擔任董事長，首席執行官是戴珊；本地生活集團（包括高德、餓了麼）董事長兼首席執行官俞永福；阿里國際數字商業集團（包括Lazada、速賣通、Trendyol、 Daraz、Alibaba.com等業務）董事長J.Michael EVANS；菜鳥集團則是由阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信擔任董事長；另外，大文娛集團（包括優酷、阿里影業等業務）的董事長兼首席執行官為樊路遠。

財報顯示，阿里國際數位商業集團將啟動對外融資，助力業務進一步發展和增長。阿里集團方面稱，隨著消費者服務能力與供應鏈 能力齊頭並進，海外業務已經逐漸成長為驅動阿里穩健增長的新引擎之一。

阿里董事會亦批准啟動探索菜鳥集團上市。該集團為消費者、淘天集團及阿里國際數位商業集團的商家客戶及協力廠商客戶提供供應鏈、物流和配送服務。阿里巴巴集團持有菜鳥集團67%的股權。

該業務集團的其他股東包括物流行業的戰略投資 者和全球機構投資者。目標是在未來12到18個月完成這項上市計畫。

董事會還批准啟動執行集團新零售業務盒馬鮮生的上市流程。預計該上市將在未來六到12個月內完成。同時，阿里董事會批准透過向股東分配股息的方式，實現雲智能集團的分拆，尋求成為一家獨立上市公司。

阿里巴巴集團董事會主席兼CEO、阿里雲智能集團董事長兼CEO張勇向阿里雲員工發出全員信指出，計畫在未來12個月將雲智慧集團從阿里集團完全分拆並完成上市，在股權和公司治理上形成一家與阿里集團完全獨立的新公司。同時，阿里雲智慧集團將引入外部戰略投資者。

據阿里巴巴集團最新財報，阿里雲智能在2023財年總收入為人民幣772.03億元（約110.25億美元），經調整EBITA（息稅折舊攤銷前）利潤為人民幣14.22億元（約2.03億美元），年增長24%，已連續兩年實現盈利。

對於改革計畫快速高效推進，阿里集團董事會主席兼首席執行官張勇表示：「全球局勢日益複雜，我們主動實施組織變革，給予業務更大獨立性以增強其競爭力，滿足不同客戶持續變化的需求，捕捉新市場機遇。」阿里集團首席財務官徐宏說，集團董事會層面設立資本管理委員會，負責全面的資本管理籌畫，提升股東價值，致力透過強勁的資本配置框架來持續提升股東回報。