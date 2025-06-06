「沒有假球 只有世仇」…含哏量超標 「蘇超」足賽火出圈

「蘇超」參賽球員有職業球員，也有個體工商戶、大學生或高中生。（取材自央廣網）

當中國球迷屢屢對國足失望的時候，江蘇省城市足球聯賽卻火爆出圈，13支隊伍在場上卯足全力爭勝，場外則創意連發，在社交媒體上掀起造哏狂潮。這場「官方搭台、群眾唱戲」的全城狂歡，不僅是運動賽事的競技，更是一場各城市間不能輸的意氣之爭。

才戰罷三輪，「蘇超」聯賽的「含哏量」已經超標。這裡說的「蘇超」是首次舉辦的江蘇省城市足球聯賽，由13個設區市各組一支隊伍，輪番捉對廝殺，場上選手真比拚，美技連發、足球飛旋；場外球迷真會玩，網哏風行，好多段子都帶著脫口秀式的搞笑，堪稱「沒有假球，只有世仇」的比賽。

常州隊因為遭遇連敗，被吐槽從常州一路要變成丨州。（取材自微博）

★場內拚球技 場外比搞笑

澎湃新聞報導，蘇超和職業聯賽不同，參賽隊員既有職業球員，也有個體工商戶、大學生和高中生等業餘球員，截至6月1日才踢了三場，就已經因為全民參與和城市榮耀的雙重加持下，單場吸引超過2萬人觀賽，超過同期中甲職業聯賽。

不只場邊人氣爆棚，連在球場之外都有還看不到盡頭的創意調侃。例如，嗜甜的無錫隊客場挑戰泰州隊失利，「因為他們去外地比賽，吃了不放糖的湯麵，低血糖 了」；而泰州隊之所以能贏，是因為有主場優勢─「其他隊得坐大巴來，舟車勞頓」，吐槽泰州是省內唯一尚未通高鐵的設區市。

連南京官方新媒體平台也加入調侃行列，在13支隊伍的聯賽中喊出「比賽第一，友誼第14」，迅速火爆全網；常州隊遭遇連敗後，當地球迷自嘲「从常州到吊州再到巾州再到丨州，留给常州的筆畫不多了」。

那麼多人看球，那麼多人玩哏。5月10日開賽後，「蘇超」火速出圈。虎撲APP特別上架「江蘇聯」頻道，首日訪問量超100萬；抖音話題「#江蘇城市聯賽#」播放量已破1億。

「蘇超」創意哏攻占了各大廣告看板。（取材自微博）

★散是滿天星 聚成蘇大強

許多人好奇，不過是一次省級聯賽，為什麼能造出這麼多哏？因為這是「散是滿天星，聚成蘇大強」的江蘇。

報導指出，江蘇的經濟總量已達13.7兆元人民幣（約1.9兆美元），居全中國第二，去年的GDP增量全國第一。下轄13市號稱「十三太保」，一聽名頭就知道，個個能「打」。

南京、常州、無錫、蘇州、南通五市連續接壤、一字排開，形成中國最大的「萬億城市綿延帶」。且江蘇區域經濟的特徵還不只是「強」，更在於全國僅見的「強且均衡」。正因為「人人握靈蛇之珠，家家抱荊山之玉」，「十三太保」個個有底氣，誰也不服氣。

連縣、鎮都被擺出來與省會城市「爭名號」，江蘇經濟的「整建制」興盛，以及各地相互比拚、砥礪共進的勁頭由此可見一斑。

省會也不以為忤，「南京發布」直接以「人人都想當南哥」為題推文，稱「南京從不介意『南哥之爭』的哏，這是鞭策南京當好『真南哥』的動力源泉。」

首次舉辦的「蘇超」短短數日內，就演變成一種社會級現象。（取材自微博）

★城市間對戰 成特產之爭

爭先恐後、你追我趕的精氣神亦投射在運動場上，使「蘇超」成為「唯一不可能有默契球的聯賽」，一連串的「德比（Derby，意為對抗）」已經出街：萬億城市間是「萬億德比」，還有「新能源德比（常州鋰電池vs.鹽城風電）」、「芯片德比（無錫晶圓vs.南京設計）」、「藥片德比（泰國 藥谷vs.連雲港創新藥）」。

報導稱，論經濟總量，蘇州是全國最強地級市，但比人均GDP，隔壁的無錫在其之上。經濟實力互有高下，那就在球場上決勝負吧。網友遐想蘇州的小心思：踢「蘇超」，輸誰也不能輸無錫，倒要看看誰配擁有太湖、擁有機場（太湖絕大部分景點、景區在蘇州境內，兩市共建共用的碩放機場在無錫境內）？結果，「蘇南德比」握手言和，「蘇州保住了太湖，無錫保住了機場」。

另一方面，「十三太保」們輸不起的還有城市的文化底蘊和市民的自豪感。於是連雲港守門員躍起救球，被稱為「花果山猴王接蟠桃」；蘇州隊禁區內混戰，彈幕飛出「陽澄湖大閘蟹打群架實況直播」；還有揚州和鎮江的「早茶德比」；有花果山的連雲港和有吳承恩故居的淮安之間的「西遊德比」。

南京對戰無錫成了雙方特產鹽水鴨和水蜜桃之爭，「無錫發布」官宣嗆聲「就在明天！無錫全糖沖『鴨』」，南京隊則放話「踏平花果山，再吃水蜜桃」，還有人說看是要「水蜜桃加鹽還是鹽水鴨加糖」。

「蘇超」主打全民參與。（取材自微博）

★德比哏之多 源自底蘊深

在鹽城隊3：0取得首勝以後，球迷忍不住發文：「誰說我們鹽城一馬平川沒有山？現在有了，『山』比零。」「楚漢相爭」的補時階段，劉邦故里的徐州隊追平項羽故里的宿遷隊，淮陰侯韓信故鄉淮安的網友也要悠悠現身刷存在感：「沒有韓信幫忙，劉邦未必能打過項羽。」

報導指出，「蘇超」德比的哏之多，源自人文底蘊之深，更源自發展態勢之強。交會點新聞用戶端發布的一篇文章表示，「蘇超」的造哏大賽表面是調侃，實際上是13座城市的展示與行銷，在這種「有對比，也有傷害」的歡樂氛圍中強化了對江蘇經濟、文化、體育大省的共識，也從側面呈現出各地的活力與競爭力，賦予了這項業餘賽事新的生命力。

雖然可能只是業餘球員，但「蘇超」場上的拚博吸引了許多球迷。（取材自微博）

●體育搭台、文旅唱戲 爆觀賽＋旅遊熱潮

「蘇超」南京對陣無錫的比賽日前在南京五台山體育館舉行，連綿的雨水也阻擋不了球迷的熱情，開賽前一小時，現場車位已經停滿。球迷們冒雨等待入場，沒搶到票的人在雨中等待退票或黃牛交易。這場比賽共有超過1.5萬名球迷進場，創造了五台山體育館雨中觀賽人數的最高紀錄，線上直播觀看人數也創下新高。賽前售票平台放出的門票被秒殺，原本售價10元的門票更被炒至600元。

大公報報導，「蘇超」火爆出圈，幾近場場爆滿，這場業餘賽事主打「全民參與＋城市榮譽」，在「比賽第一，友誼第14」的號召下，場上球員與場下觀眾都為自身城市榮譽拚搏，更在社交媒體上掀起造哏狂潮，大打「口水戰」，意外成為拉動城市消費、凝聚地域認同的現象級事件。

據江蘇省體育局統計，自5月10日開賽以來，江蘇省城市足球聯賽已吸引了超過18萬名球迷湧入現場觀賽。其中，第三輪場均上座人數達1萬5025人，超過同期中甲聯賽（中國次級職業足球聯賽）第11輪的場均1萬2729人。

「到江蘇省足協工作五年以來，第一次電話被打爆了。」「蘇超」的爆火令江蘇省足球運動協會副主席、黨支部書記王小灣也大為意外。他透露，已經有多個品牌尋求贊助江蘇省城市足球聯賽，有詢問買斷聯賽轉播權的，還有要本輪周末各個場次門票的。

王小灣表示，「這個比賽最大的亮點，就是讓不關注足球的人也來關注這個賽事了。」足球和江蘇地域的特色、人文、旅遊緊密結合，放大了城市文旅的經濟效益，讓各地的獨特文化出圈；另外，辦賽的理念也是以人民為中心，門票價格很親民，讓大家都能去熱鬧熱鬧，現場感受一下城市的榮譽、城市的文化，老百姓也在網上段子互相調侃，把足球比賽變成了一種文化現象，進化成一種生活方式。

報導指出，「蘇超」以「體育搭台、文旅唱戲」的創新模式，掀起一場席捲全省的「觀賽＋旅遊」熱潮。據統計，賽事期間多地景區遊客量較平日增長兩至三倍，這場「草根足球盛宴」不僅點燃了球迷熱情，更成為催動城市文旅經濟的強力引擎。

「蘇超」首創「持票遊景區」優惠政策，推動跨城旅遊熱潮。常州與揚州率先開啟「雙向免票」模式：端午 期間，揚州身分證遊客可免費遊覽常州所有A級景區，常州則向揚州球迷贈送「天目湖魚頭＋揚州獅子頭」特色美食套餐。

數據顯示，常州中華恐龍園、天目湖景區在假期首日即接待遊客10.6萬人次，其中揚州遊客占比近半。

鎮江與宿遷的「宿遷德比（對抗）」期間，鎮江國家級景區對宿遷市民免費開放，球迷憑觀賽門票可享鍋蓋麵九折優惠。宿遷遊客王先生說：「比賽前專程到鎮江遊覽西津渡，既支持了家鄉球隊，又感受了運河文化。」更帶動鎮江西津渡夜遊人數較平日激增三倍，景區周邊民宿入住率達98%。

各大城市將賽事門票與文旅消費深度綁定，打造「一票多享」模式。鹽城推出「觀鳥＋觀賽」套餐，遊客憑票可免費進入黃海濕地觀鳥基地，預訂量突破2萬單；淮安文旅消費嘉年華活動中，球迷憑票根在合作商家消費可享八折優惠，帶動餐飲、住宿收入增長30%。

「蘇超」的賽場上演了一場「十三太保」爭鋒的現實版，卻也在運動與文旅之間找到相互加乘的方程式。

報導稱，城市研究專家、中小城市研究院院長牛鳳瑞分析稱，「蘇超」的紅火，其賽事效應進一步外溢到文旅、城市歷史文化的展現等方面，進而從更大程度上拉動經濟發展。「蘇超」是一個很好的平台，城市文化、美食、非遺等都可以通過這個平台進一步展現。

「南京發布」的文章稱，「蘇超」德比的哏之多，源自人文底蘊之深，更源自發展態勢之強，這是屬於全國經濟第二大省的「凡爾賽」。現代城市的IP之爭，其背後是發展路徑之爭，也是製造破圈效應的自豪感之爭。人文、產業、城市氣質，互為因果更互相成就，共同構建了城市的魅力。

牛鳳瑞分析，中國一個省份可能就相當於歐洲一個大國的幅員，每個省域都有相對特定的地域文化、地方特色，挖掘文化特色，將這些豐富的文化特色展現出來，需要合適的載體。在江蘇，「蘇超」就是一個很好的載體。