中國上班族受夠外賣 請阿姨上門做飯 更省錢了

想找到和自己適合的做飯阿姨，除了需要留意細節，有時候還需要運氣。示意圖。（取材自北京青年報）

口腹之欲或許是生活中最容易也最難被滿足的，在外打拚的人們經過工作摧殘後，總希望能好好吃上一頓飯來犒賞自己，上門做菜阿姨及外賣騎手成為撫慰打工人們五臟廟的救星。不論是找阿姨上門做飯的年輕人，還是跟著平台跑單的外送員，他們都努力在現實壓力下追求更好的生活。

忙了一上午，打工人中午該吃些什麼來滿足自己的五臟廟？外賣平台上看似五花八門的選擇讓人頭疼，既要看店家評價，又得切換App比價，好不容易吃上一頓飯，吃進的也不一定乾淨健康。不想吃外賣，又不想做飯、不會做飯或沒時間做飯，怎麼辦？愛動腦子的年輕人想到了新的解決之道——請阿姨上門做飯。

請阿姨到家裡做飯，成為中國都市年輕人的選擇。（取材自小紅書）

★比外賣便宜 又安心健康

每日人物報導，蘇蕊（化名）的一天是從菜刀撞擊砧板、水流刷過蔬菜、瓷碗碰撞筷勺的「白噪音」中開始的。每天早上7時，阿姨來到她上海的家準備飯菜，做好的食物可以分兩餐吃，中午當其他同事還陷在選擇障礙裡時，她可以美美地吃著三菜一湯的便當。

現在愈來愈多年輕人開始請阿姨做飯，「在北京請阿姨做飯比點外賣便宜」一度登上微博熱搜。有北漂女孩現身說法：「阿姨100元（人民幣，約13.7美元）一天，做一次夠兩個人吃兩頓。在北京要是不想吃預製菜，至少四、五十元一頓。除了做飯，阿姨還能簡單做些衛生，拖地掃地、刷鍋洗碗。若兩個女生合租請阿姨，費用平攤下來，比外賣便宜，又安心健康。」

報導稱，請過阿姨的人，普遍有個共識—好阿姨難找。找阿姨不外乎幾種途徑：朋友介紹，通過中介公司找，還有一些年輕人在閑魚、小紅書上發帖尋人。

同樣在上海工作的張夢夢（化名），她聘請的阿姨是從朋友那裡「繼承」來的。朋友要搬家，只好辭了阿姨，張夢夢趕緊和阿姨簽了約，「在那之前找的幾個都不合意」。

她看重與阿姨的相處，「有的阿姨會跟你吐槽上一任雇主，沒有什麼邊界感」，有的阿姨不喜歡她家裡養的貓，偶爾抨擊幾句。有些精明的阿姨會反向挑選雇主，不喜歡家裡有老人的，「口味比較刁」，青睞年輕的兩口子，「像嗷嗷待哺的羔羊，做什麼都吃」。而張夢夢經過朋友嚴選的阿姨，喜歡貓，很有職業精神，會觀察哪道菜吃少了，不滿意會直接問，下一次就改，還會上網找菜譜。

找做菜阿姨，會做家常菜比大菜重要。（取材自小紅書）

★好阿姨難找 防套路踩坑

因為好阿姨難找，大部分人還是透過中介公司找阿姨，不僅要付中介費，中間可能還要費些周折，還要防備套路和踩坑。

為了找到好阿姨，蘇蕊總結了一套方法論：找阿姨要避開晚間，這是用人的高峰期，價格不會便宜。於是她把時間段選定在早上7時到9時，「這對阿姨來說是一個外快，不影響白天正常的工作」。而找阿姨，最好從附近下手，生活在同一片區域，人員穩定，可信任度高。

選好了阿姨，接下來就是面試了。面試不能做大菜，而是要做家常菜，比如青椒肉絲，可看出刀工；又比如蛋炒飯，可看出對火候的掌控。反之，做佐料很多的大菜，「其實比較容易做得好吃」。

不少中介公司會在面試這一關使心眼，先推薦一個表現好的阿姨來面試，取得雇主信任，當簽好合同、繳完中介費後，阿姨就找藉口請辭。中介雖然承諾阿姨可換，「但後面換成怎麼樣，就不管你死活了」。

請阿姨上門做飯，可能比叫外賣還便宜。（取材自津雲新聞微博）

生活在天津的周周（化名）就遇到了這種套路。周周是在孕期找的阿姨，把第一任做飯好吃但有主見的阿姨換掉之後，來的阿姨烹飪水平一個不如一個。一個月後，她就中止了請阿姨上門做飯的計畫，「好的做飯阿姨就跟好男人一樣，是不在市場上流通的」。

報導指出，就算找好了阿姨，家裡多了個人，有時也會增加溝通成本，甚至像又找了份「工」打。周周覺得每周五列菜譜跟寫周報無異，還得費勁跑兩三個超市把東西買齊，敲定之後要和阿姨溝通。如果碰上很有想法的阿姨，就像工作裡匹配到無法順利配合的同事，心累翻倍。

而上門做飯的鐘點工阿姨，收入往往比住家阿姨偏低，穩定性也更低些。找她們的人多了，她們也會反向挑選客戶或者考慮漲價。年輕人也不敢提出太「過分」的要求，像健身教練大米（化名）原本只要求阿姨做低鹽低油的水煮菜，但到了後來也想變著花樣吃到更好吃的食物，這樣45元一次的費用就顯得有些「壓不住」。

只要溝通好，阿姨也可以幫忙購買食材。示意圖。（取材自微博）

★想好好吃飯 逛起菜市場

即便如此，有了阿姨做飯後，一些打工人開始找到好好吃飯的感覺，甚至開始逛菜市場。

張夢夢曾試圖使用AI 列食譜 ，但AI需要訓練，時間一長，她發現不如自己去菜市場轉轉，也因此拓展了自己的生活圈。除此之外，她開始關注時令變化，春天吃春菜，入冬來一碗「春去冬來飯」；她甚至開始解鎖大餐，去山姆的次數也變多了，「採購一些做大餐的東西，比如烤雞和牛排 之類的」。一日三餐中，她已對阿姨產生了依賴。今年她準備搬家，不敢搬遠了，怕阿姨因距離遠不來。

將做飯外包後，許多年輕人在異鄉享受起「家」的感覺。蘇蕊和阿姨合作了七個月，從一開始對於陌生人進入臥室會抗拒，到現在出門上班，也放心阿姨獨自在家打掃衛生。人與人的信任、屋子裡承載的日常，構築起她對居住地的依戀，生活不再是點個外賣糊弄過去，異地生活的漂泊感經過胃的安定逐漸扎了根。

京東跨入外賣市場，將改寫產業版圖。（取材自上游新聞／視覺中國圖）

●京東外賣強勢入局 騎手們真的埋單？

從2月官宣加入外賣市場後，京東不斷掀起話題，不但宣布100億元補貼、為騎手上社保，更與競爭對手美團隔空互嗆，一次次引發民眾對外送產業的關注。京東發送利多，創始人劉強東還親自送外賣、請外賣員吃火鍋，展現親民態度，為的就是鞏固外賣產業最關鍵的人力資源，但騎手們真的埋單嗎？

澎湃新聞報導，深夜的上海曲陽路路口，燈火通明的消夜攤位前聚攏著還沒下班的騎士。伴隨呼嘯而過的電動車風聲，眾包騎手阿龍（化名）說，「最近京東爆單了，感覺不錯。」

阿龍展示了當天在京東平台跑完31單，獲得了317元的收入，折合下來平均每單的派單收入超過十元。他說，美團、餓了麼在同等條件下，每單派單收入沒這麼高。

京東外賣的強勢入局，在騎手圈已引發震動。在接受採訪的騎手中，不少人已經嘗試過用京東跑外賣，但街頭騎手明顯數量更多的依然是藍、黃兩色（代表美團、餓了麼），代表京東的紅色十分罕見。

多數騎手對於平台選擇持觀望態度，「京東近期補貼多，但長期來看，幾家平台都差不多。」騎手阿樹（化名）坦言，「我沒打算長期跑外賣，所以京東的五險一金對我來說沒有意義，我只關心誰更賺錢。」

報導指出，之前網路傳出平台要求騎手「二選一」，但京東和美團都明確表示不限制騎手自由，並鼓勵在各平台自由接單。阿龍展示了自己同時在「美團眾包」和「達達秒送」接單的畫面，「一般都會允許幾個同時跑，哪怕真的不允許你跑，誰管得到啊。」

不過，也有一名騎手表示，有管理人員在內部群中發出通知：「不允許同時使用多個外賣平台。」

「最近從美團接到的單量少了。」阿龍抱怨說，在他看來，美團傾向於給團隊派單，對兼職（給的）機會較少，京東提供了更多的機會。他舉例說，以1公里的配送價格為例，目前京東普遍的運費價格可以達到七至八元，而餓了麼、美團普遍只有四至六元，相比之下，京東的收入會高出不少。

相對的，京東的要求也比較嚴苛，除了要求取送外賣前必須拍照留影，對送餐的時間也比美團嚴格，一旦點擊提前送達，罰款特別高。對於罰款的具體數字，不同騎手給出了50至400元的答案。

「現在去做京東的，主要是趕一波風口。」另一名騎手阿宇（化名）表示，目前京東在地圖精確度上相較美團、餓了麼有差距，「我們送外賣，地圖是要精確到小區具體哪個樓的，京東的地圖有時不準確，給跑單帶來很多麻煩。」

報導稱，實際上，許多騎手沒有選擇京東外賣的大多原因是「不習慣」，無論是地圖、系統還是送外賣的模式，不少人都更依賴原有平台，不願意進行太多改變。在收入方面，騎士們頗為認可京東近期在補貼下的投入，但長期來看，對於平台選擇仍持觀望態度。

先前京東宣布，本季將再招收不低於5萬名全職外賣員，並承諾全額、足額繳納五險一金，所有費用均由公司承擔。但實際上，多位騎士對此似乎不那麼在乎。

在不少騎士看來，五險一金並不是最急需的保障，更亟待解決的是複雜的配送系統，和「困在系統裡」的演算法和配送流程機制，例如罰款制度、配送時長、具體單價等。

在外賣產業中，騎手是不可或缺的重要環節，工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林表示，「騎手對平台來說是資源，也是底氣，哪家能擁有更多騎手，那麼就必然在某些地區擁有更高的話語權。」

盤和林分析，現階段很多平台限制騎手工作時間，卻不提高騎手訂單收益和勞動時薪，導致騎手不得不多平台跑單，「京東如今採用了一種很聰明的辦法，那就是以社會價值角度切入市場，博取消費者好感。」