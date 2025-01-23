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小紅書變中外學堂 成外國網友「讀懂中國」新時尚

中國新聞組／整理
一位中國女網友貼出15年前與外國友人的一張合照，希望再次聯絡到曾經照顧過她的德國夫婦。（取材自小紅書）
一位中國女網友貼出15年前與外國友人的一張合照，希望再次聯絡到曾經照顧過她的德國夫婦。（取材自小紅書）

小紅書一夕在全球暴紅，也變身學堂，成為美國等國外網友「讀懂中國」的新時尚。從打開窗戶到擁抱世界，在小紅書上交流互動的日子，中外網友都珍惜著這難得的對話機會，也因此了解，世界原來靠得如此之近，善意與尊重這些美好一直存在，只是在此刻終於具象化了。

短視頻社交媒體平台TikTok一度停止在美國的服務，大批「難民」用戶湧向小紅書，讓這個中國社交平台一夕在全球暴紅，成為美國等國外網友「讀懂中國」的新時尚。他們學說中國話、學做中國菜、學跳中國舞、學過中國年，還和中國「小紅薯」一起「雲做年夜飯」和「雲看春晚」。在2025年中國申遺成功後的首個春節，小紅書不僅是中國文化體驗平台，還是「春節學堂」。

外國網友學做麵條。（取材自小紅書）
外國網友學做麵條。（取材自小紅書）

★以廚會友 執行力超強

據大公報報導，隨著交流的深入，愈來愈多的外國網友把小紅書當成了「阿拉丁神燈」，凡事都要來小紅書上問一問。對於中國，外國網友逐漸從陌生到熟悉，其中尤以學做中國菜，點燃了大批外國網友的好奇心和熱情。而在做中國菜這方面，外國網友的天賦和執行力也都得到了中國網友的一致好評。

從蒸雞蛋羹到蒸饅頭，從紅燒肉到可樂雞翅，外國網友紛紛解鎖中國菜技能，而且交的「作業」都很正宗。中國網友甚至都自嘆弗如，並開始反思，外國網友蒸的雞蛋羹像布丁，為什麼自己蒸的雞蛋羹像「蜂窩煤」。

經過一番復盤，中國網友發現，外國網友執行力超強，嚴格按照菜譜製作，反而自己在製作步驟和調料添加上很隨意，導致製作出的飯菜，與外國網友交的「作業」相比「略遜一籌」。

中國網友紛紛開玩笑說，「求求你們別再洩露中餐機密了，外國網友蒸的水蛋和番茄炒蛋、紅燒肉都秒殺海外中餐廳了」，「刷了幾天小紅書，外國人的動手能力太強了，糖葫蘆！梨湯！蒸雞蛋！甚至學會了包包子和包餃子。按照他們的速度，下周過年，都能跟我們一起做年夜飯了」。

還有美國網友在小紅書上詢問：「有沒有簡單的麻婆豆腐食譜？我在這裡找到的都是很複雜的配方，而且看起來都不太正宗」；評論區內，中美網友一致認為，地道的豆瓣醬是麻婆豆腐的「靈魂佐料」。

隨著春節臨近，外國網友已經開始「自主學習」有關春節的一切。「包餃子」成為外國網友解鎖的第一個春節「技能」，他們靠著小紅書上的各種攻略，以及中國網友的遠程指導，成功做出了地道的餃子。

「Mav小麥」發帖：「老外第一次包餃子，新年快樂！我用豬肉和韭菜做的，我覺得做得不錯」；有中國網友評論，「果然歷史沉澱的好東西會被很多人喜歡」、「發現外國人的廚藝強得可怕，竟然連水餃都包得這麼好」。

不少中國網友感嘆於外國網友的學習能力，「你們居然會自己擀麵皮，很多中國人都不會！」不服輸的中國網友則晒出了壓箱底的年夜飯，表示要讓外國網友學起來。

會擀麵皮，當然也不忘開始學做麵條。「Madison」發視頻記錄自己做麵條的初體驗，「我的朋友準備了麵糰，並教我如何拉伸麵條。它們很好吃」，只見中國網友評論：「妳居然學會了我們陝西的扯麵，太厲害了」，「妳來過中國？」，「Madison」回覆「沒有，我應該去看看嗎？」，網友立即邀她「Sure！Welcome to China！」。

熱情的中國美食博主貼心地發布中英文雙語視頻教程，教外國網友廚藝。外國網友們根據教程，做出了超絲滑的雞蛋羹，並在評論區交作業留言，「這是我在小紅書上學會的第一道菜，非常不錯，感謝」，還有人把雞蛋羹叫成「蛋奶凍」，來表達自己的喜愛。不少外國網友大秀廚藝，紛紛曬出自己的第一道中國菜，有蝦餃、包子、番茄炒蛋、青椒炒肉等。

今年過年，中國網友最期待的環節，是和外國網友一起「雲做年夜飯」和「雲看春晚」，甚至已經有網友喊話，希望能舉辦英語春晚。央視春晚官方也是有求必應，馬上在小紅書上發布了春晚雙語宣傳片。有美國網友感動地評論道：「他們為我們準備了英文字幕。」

★大海撈人 就在小紅書

自從有美國網友在小紅書上，僅用一天時間就「撈」到了中國朋友後，愈來愈多的人在小紅書上「大海撈人」。他們之中，有的希望找到祖母的親人，有的希望找到兒時的夥伴，有的則希望找到自己的親生父母。

美國網友「Niki Marie」在小紅書發了一張祖母Natalie Yu年輕時的照片，希望能夠在中國找到家人。根據Niki Marie提供的信息，其祖母大約於1930年或1932年在上海出生，1962年移居德國，1965年移居美國。中外網友迅速幫Niki Marie分析，認為其祖母1962年和美軍結婚，大概率是從香港等地前往美國，希望香港等地網友幫忙擴散消息。

中國網友「呱呱漂流記」發布筆記，希望大家幫她找到一對德國的足球教練夫婦。她表示，當年她生病，在做康復治療時曾得到他們的照顧。最近，看到很多外國朋友開始使用小紅書，這再次喚起了她想要聯絡到他們的念頭。

隨後，「呱呱漂流記」表示，有一位好心的女士，已經通過郵箱幫她找到了他們的社交平台帳號，並且已經給他們發了私信。中外網友都希望，他們能夠重逢。

美國網友「Edward Jones」在小紅書發文，表示想要尋找他的親生父母。他講述道：「我是一個2000年出生的中國孩子，在洛陽市被好心人發現，將我送往孟津縣福利院。後來，我被領養到美國亞特蘭大省會。經過22年，我決定回到中國，尋找到我的親生父母和家人。」評論區裡，有不少網友祝福他尋親成功，但也有部分網友對此表示擔憂。

一名外國網友在小紅書展現自學「甄嬛傳」的經典「驚鴻舞」，截至2025年1月20日...
一名外國網友在小紅書展現自學「甄嬛傳」的經典「驚鴻舞」，截至2025年1月20日有16萬餘次點讚。（取材自小紅書）

★科普年俗 學習中英文

除了分享做中國菜的經驗和教程，有小紅書網友發帖，用中英文對照的方式，為外國網友科普中國的年俗知識，如年夜飯（New Year's Eve dinner）、春聯（Spring Festival couplets）等，還包括年節祝福語教程。

一位外國網友發視頻，他身著紅色喜福，在喜慶的春聯背景下，學說中國新年祝福語。底下有中國網友評論稱讚他，「說得很棒啦」、「支持外國人參與推廣我們的傳統文化，讓中國文化名揚四海」。

不少海外網友也曬出自己的學習經過，有人還在初學階段只會說「你好」，有人在這裡取中文名，有人已經開始念古詩詞，還有的可以唱中文歌，例如歌手周杰倫的青花瓷，還學起了中文的俚語。

在線學跳舞的外國網友也不少，短短幾天，這些外國網友已經學會了青海搖、傣族舞，甚至還有人跳起甄嬛舞。有中國網友「震驚」地表示，自己追了五年「甄嬛傳」，連個舞步都沒學會，沒想到美國網友直接開啟了「甄嬛傳」深度研習模式，開始苦練「驚鴻舞」，這種反差讓人啼笑皆非，「果然，華流才是最牛的」。

聽勸外國網友分享自己已清理出一塊地方準備建溫室種菜。（取材自小紅書）
聽勸外國網友分享自己已清理出一塊地方準備建溫室種菜。（取材自小紅書）

★聽勸種菜 熱水喝起來

瘋狂湧入小紅書的美國網友們幾天來，已經學到了非常多的新技能，而這些，往往都由中國網友傳授。而中國網友們的分享，還改變了一些美國網友的日常。據羊城晚報報導，「美國網友已經準備在屋前屋後種菜」話題近日衝上微博熱搜，有網友讚他，「種地！你掌握了中國的流量密碼」。

2025年1月18日，美國俄勒岡州一位網友發視頻說，他的屋前屋後都有10英畝的空地，他決定聽從中國網友的勸告，在這裡嘗試搭大棚種菜。希望大家跟著他，一起關注後續進展。

評論區的中國網友很熱情地給予了種植建議和技術指導。有網友建議根據當地氣候條件選擇適宜的瓜果蔬菜，有網友推薦其種植生菜、羽衣甘藍、黃瓜、韭菜、茄子、辣椒、生薑等。

而該網友新發布的視頻顯示，他已經清理了一塊地方準備建溫室，展現了非常高的行動力。該網友最新發布的視頻還回應自己上了微博熱搜一事，直說「這很酷」。

外國網友「聽勸」的還不只是種菜，據鳳凰網報導，小紅書還讓美國婦女把熱水喝起來，月子坐起來。一位美國用戶在小紅書上刷了幾天筆記，很快學到了一些關於女人和經期的「常識」，包括經期不能喝冰水，喝草藥可以緩解經痛。

報導稱，這位TikTok博主的本意是吐槽和反思美國人對止痛藥的濫用，她認為美國人長期被某些利益集團精神控制，導致人們不能選擇真正健康的生活方式。接著具體到女性經痛的問題，她稱自己在小紅書上找到了古老東方的「智慧」，也就是喝熱水與服用中藥。

外國女網友在小紅書上分享「經期前和經期時都不能喝冰水」的說法。（取材自小紅書）
外國女網友在小紅書上分享「經期前和經期時都不能喝冰水」的說法。（取材自小紅書）

評論區的中國網友也迅速指出了更多值得美國婦女學習的知識，除了喝紅糖水、喝薑茶、熏艾灸、坐滾燙石墩子等傳說解經痛的「妙招」，也科普中國女性生育後需要坐月子，與美國女性生完孩子當天就洗頭、洗澡習慣大不同。意外讓一些美國女性用戶，也開始接受喝熱水吃草藥了。

哈爾濱文旅迅速切換至「erbin」模式，邀請外國網友體驗冰雪魅力。（取材自小紅書...
哈爾濱文旅迅速切換至「erbin」模式，邀請外國網友體驗冰雪魅力。（取材自小紅書）

●各地文旅接流量 迎接四海賓朋過大年

美國等外國網友在小紅書上展現對中國文化的熱愛，促使中國各地文旅局迅速行動起來。為了接住這波「流量」，江蘇、四川、浙江、安徽等地文旅紛紛發布英文帖召喚「洋芋」，火速上線雙語運營，招攬外國遊客來中國過年。

深圳文旅官方就發出邀請：「來深圳過春節是外國朋友體驗大灣區發展，體驗中華傳統文化的選擇之一，深圳旅遊以萬花筒般的精采，迎接四海賓朋來過大年」；開封文旅在發出中英文雙語筆記：「大宋中國年，開封歡迎你！」後，立刻收到了來自美國網友卡羅琳的回覆：「祝大家蛇年好運連連、財源廣進、身體健康、結交新朋友，我將於2025年4月訪問中國，我非常興奮」。

四川文旅用大熊貓和火鍋圈粉。（取材自小紅書）
四川文旅用大熊貓和火鍋圈粉。（取材自小紅書）

南京夫子廟景區直接放出秦淮花燈，手把手教學如何關注帳號；常州文旅發布「Welcome to ChangzhouLoong City in China」視頻，向海外網友介紹龍城常州的特色景點和美食；上海東方明珠廣播電視塔喊話「Look at me！」誠邀新朋友前來；哈爾濱也在小紅書上迅速切成「erbin」模式。

「中國已經向世界走完了99步，最後一步，讓世界走向中國。」在小紅書上，美國小姐姐Christina用不流利的中文講出這句話時，中國網友瞬間感動到「破防」。有網友評論：「那99步，我們走得好艱難。現在打扮漂亮了，打開雙手，然後音樂起：終於等到你，還好我沒放棄…」。

小紅書 春節 雞蛋

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