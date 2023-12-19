逼住院婆婆吃泡麵報月子仇？博主「擺拍」遭拘留、封號

博主「林姐肉夾饃」日前發布短片，顯示她要求「婆婆」天天吃泡麵。(視頻截圖)

中國短片博主「林姐肉夾饃」近日發布影片，內容為給住院婆婆吃泡麵，引發熱議並衝上熱搜，當地警方隨即介入調查。經查，該短片屬擺拍，片中的婆婆實為博主的母親，該林姓博主因編造虛假信息，造成惡劣社會影響，被警方行政拘留5日，帳號被永久封鎖。

來源：YouTube

紅星新聞報導，「林姐肉夾饃」的視頻中可見，一名老婦人在病床上吃泡麵，而兒媳卻在一旁大口吃肉，甚至還詢問婆婆「好吃嗎？」婆婆回答好吃，她竟回「好吃你就頓頓吃」。「林姐肉夾饃」稱，她在坐月子期間，婆婆曾讓她吃三箱泡麵，還稱有營養，她只是「以其人之道，還治其人之身」。

影片引起許多人轉發，甚至有不少博主以此影片來諷刺婆媳問題，還有人說出「幹得漂亮」。事件引發熱議並衝上熱搜，當地警方隨即介入調查。

該博主眼看事件爭議愈燒愈大，自行發布影片承認造假。她表示，這名住院老人是自己的「親生母親」，並非婆婆，不過她也提到，確實坐月子的一個月天天吃泡麵，還曾因一塊雞蛋 糕遭到全家人圍攻，會想擺拍只是為了搞笑、漲粉，請求大家別再轉發。

不料這樣的說法，網友相當不領情，紛紛在影片下留言「為了想出名啥都做得出」、「影片不好笑啊」、「現代人真無下限」。

聊城市公安局東昌府分局也發布通報，稱網名「林姐肉夾饃」的40歲林姓女子為博流量及關注，自行設計場景，編造虛假信息，讓其母親配合擺拍，於網上傳播，造成惡劣社會影響。

警方稱，林女對其違法行為供認不諱，公安機關依法處以行政拘留5日，並永久封鎖其網路帳號。

人民日報微博 批評，「擺」出套路、「拍」掉真誠，這種玩法當休。守住底線不越界，莫再用拙劣演技騙取關注，莫再把擺拍當流量密碼。