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走紅壓力大 「鵝腿阿姨」接不住流量 她哭了：休息幾天

中國新聞組╱綜合報導
「鵝腿阿姨」在北京大學門外送鵝腿。(取材自紅星新聞)
「鵝腿阿姨」在北京大學門外送鵝腿。(取材自紅星新聞)

清華、北大、人大排隊追捧，讓「鵝腿阿姨」莫名成為「網紅」並登頂微博熱搜。當事人陳阿姨卻決定暫停烤鵝腿生意，她以「鵝腿陳阿姨」的名字開通短視頻帳號，在說了一句「同學們好，社會量太大了」之後，哽咽地說「我就是一個平平常常的人，就想平平安安做個燒烤，這兩天人流量太大，壓力太大，這兩天不敢幹了。」

紅星新聞報導，近幾天，每當陳阿姨騎著電動車出現，都會被學生和圍觀者迅速包圍，補光燈、相機、手機，紛紛對準她和剛打開的保溫箱。除了拿鵝腿的學生，和陳阿姨搭話的還有直播主播、希望尋求合作的電商、看熱鬧的市民，和沒付錢就把鵝腿拿走的人。

陳阿姨的大兒子小梁幫媽媽開通了短視頻帳號，並發布第一條視頻。小梁說，最近幾天父母遇到了好幾個開車追隨的人，說希望幫他們代理經營短視頻帳號。「我們就是普普通通的老百姓，找別人幫忙經營那些沒有什麼意義，但是後來我看到網上有很多冒充我媽媽的人，我就提議讓她本人開一個帳號，說明一下情況。」

小梁說：「流量和關注度有了，但是我父母年紀大了，一天最多也就能烤200多個鵝腿，他們想要的只是和以前一樣簡簡單單地做小生意討生活。」54歲的陳阿姨在影片中哭了，考慮先休息幾天，但是她心裡著急，烤了7年多鵝腿，「停一天就少賺一天錢，除了一個月2000多的房租，我的兩個孩子都還沒結婚。」

據報導，陳阿姨說，她體力和精力都不如以前，「做烤鵝腿是一個非常累的活兒」。現在每天靠給學生賣鵝腿就足夠了，只希望大家別再鬧哄哄了。

11月29日晚上，她以「鵝腿陳阿姨」的名字開通了自己的短視頻帳號，在說了一句「同...
11月29日晚上，她以「鵝腿陳阿姨」的名字開通了自己的短視頻帳號，在說了一句「同學們好，社會量太大了」之後，陳阿姨哽咽了幾秒鐘。(視頻截圖)
「鵝腿阿姨」和梁先生。(取材自紅星新聞)
「鵝腿阿姨」和梁先生。(取材自紅星新聞)

電動車 微博 電商

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