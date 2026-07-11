血壓、血糖正常 171.5公斤網紅比打工人健康？醫生另有解讀
短視頻吃播博主「大胃袋良子」（以下簡稱良子）最新公布的體檢報告日前登上社交平台熱搜。報告顯示，良子體重達343斤（約171.5公斤），BMI值61.8，屬極重度肥胖，其中同型半胱氨酸指標飆升至62.9μmol/L（正常值應低於15μmol/L），但他的血壓和血糖數值不但在正常範圍內，還比之前更好，引發部分網友評論認為良子比「打工人」還健康。不過，有醫師表示良子已達糖尿病標準。
綜合紅星新聞、大象新聞與大河報報導，網路輿論一度將指標惡化歸因於良子近一年商業活動增加、直播工作壓力上升所致，部分網友並調侃「上班比肥胖更傷身體」。針對網路流傳「血壓和血糖都正常」的說法，鄭州大學第一附屬醫院健康管理（體檢）中心主治醫師楊陽對報告數值提出糾正，指出良子血壓133/77mmHg屬於正常高值，並非理想的正常血壓範圍；空腹血糖7.26mmol/L則已超出6.1mmol/L的正常參考值，達到糖尿病診斷標準（空腹血糖須達7.0mmol/L以上）。
報導指出，除上述兩項指標外，體檢報告另顯示多項明確異常。腹部彩超結果提示良子患有非酒精性脂肪性肝病；與去年相比，代表壓力反應的皮質醇及同型半胱氨酸均明顯升高，其中同型半胱氨酸達62.9μmol/L，屬重度升高，恐增加心腦血管損傷風險；血脂項目中甘油三酯為2.38mmol/L，超出正常上限四成，符合高甘油三酯血症診斷。楊陽表示，上述異常數值均顯示身體已出現健康警訊。
因為報告中血壓與血糖被部分網友解讀為正常，甚至比一般上班族還好，加上他近一年商業活動增加，於是出現「上班比肥胖更傷身」的說法。 醫師指出他血壓133/77mmHg屬正常高值，並非理想正常範圍；空腹血糖7.26mmol/L已超過正常上限，且達到糖尿病診斷標準。 報告顯示他有非酒精性脂肪性肝病、甘油三酯偏高，以及同型半胱氨酸升至62.9μmol/L等問題，代表心腦血管與代謝風險都已明顯升高。
精華 FAQ
因為報告中血壓與血糖被部分網友解讀為正常，甚至比一般上班族還好，加上他近一年商業活動增加，於是出現「上班比肥胖更傷身」的說法。
醫師指出他血壓133/77mmHg屬正常高值，並非理想正常範圍；空腹血糖7.26mmol/L已超過正常上限，且達到糖尿病診斷標準。
報告顯示他有非酒精性脂肪性肝病、甘油三酯偏高，以及同型半胱氨酸升至62.9μmol/L等問題，代表心腦血管與代謝風險都已明顯升高。
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