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新車還沒發布就出「車禍」？ 小米SkyNomad遭AI智能搜索汙染

中國新聞組╱北京11日電
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小米汽車新系列SkyNomad澎程正式發布，不過有用戶發現，該車型在抖音、頭條、...
小米汽車新系列SkyNomad澎程正式發布，不過有用戶發現，該車型在抖音、頭條、快手等平台的智能搜索聯想詞和AI生成式回答已被汙染。(取材自鳳凰網科技)

AI摘要

文章摘要整理：

小米新車SkyNomad尚未正式發布，卻在多平台遭AI搜索聯想與生成內容污染，出現車禍、事故等負面標籤，小米已向平台投訴並呼籲整治。

近期，小米汽車新系列SkyNomad澎程正式發布，不過有用戶發現，該車型在抖音、頭條、快手等平台的智能搜索聯想詞和AI生成式回答已被汙染，正式發布前，搜索聯想就已經掛上了車禍、事故這些負面標籤。

鳳凰網科技報導，小米工作人員對此表示，最近各大平台有關SkyNomad的負面搜索詞，已經嚴重影響正常工作開展，「這是純粹的謠言抹黑，簡直是匪夷所思。車都沒正式發布，怎麼可能有事故？這些負面標籤，讓我們不勝其擾。」 該工作人員表示，對於類似情況正在持續收集整理，並向各平台進行投訴、溝通處理。

在部分短視頻平台搜索SkyNomad相關關鍵詞時，曾出現與「起火原因」、「事故詳情」、「車主維權」、「汽車爆炸」、「汽車車禍現場」、「發動機問題」等相關聯想詞。與此同時，個別平台還曾出現帶有「小米SkyNomad」、「車禍」等標籤的視頻內容，其中部分視頻被平台標註「疑似使用了AI生成技術，請謹慎甄別」相關AI生成回答，還將事故車輛描述為尚未上市的SkyNomad。部分視頻目前已無法查看。

近年來，中國新能源汽車市場競爭持續加劇，從比亞迪、理想汽車到小米汽車，多家企業在新品發布或品牌傳播階段都曾遭遇網絡謠言、虛假信息等輿論問題。業內人士認為，如果利用AI批量生成虛假內容、操縱搜索聯想、汙染網絡信息生態，成為新的網絡黑產模式，不僅可能誤導消費者，也將擾亂正常市場競爭秩序。

有觀點認為，消費者權益保護應建立在真實信息基礎之上，市場競爭也應更多依靠產品、技術和服務本身。針對AI生成虛假內容、搜索聯想汙染等新情況，監管部門和互聯網平台仍需持續完善治理機制，加強對相關違法違規行為的識別和處置，維護網絡信息生態和公平競爭環境。

小米汽車新系列SkyNomad澎程正式發布，不過有用戶發現，該車型在抖音、頭條、...
小米汽車新系列SkyNomad澎程正式發布，不過有用戶發現，該車型在抖音、頭條、快手等平台的智能搜索聯想詞和AI生成式回答已被汙染。(取材自鳳凰網科技)

精華 FAQ

  • 因為有用戶發現，抖音、頭條、快手等平台的智能搜索聯想詞與AI回答，已提前把SkyNomad與車禍、事故等負面內容連結，造成輿論爭議。

  • 部分平台曾出現起火原因、事故詳情、車主維權、汽車爆炸、車禍現場、發動機問題等聯想詞，甚至有視頻把尚未上市的SkyNomad描述成事故車輛。

  • 小米工作人員認為這是謠言抹黑，已在收集證據並向平台投訴；業界則指出，AI批量造假與汙染搜索可能成為新黑產，需加強監管與平台治理。

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