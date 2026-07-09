帶動暑期消費 中國將發放4.5億元文旅消費券

中國多地正針對暑期消費旺季備戰，廣東、雲南、陜西、洛陽、杭州等地近期相繼發放各類消費券。圖為遊客6日在雲南省丘北縣普者黑景區仙人洞村用餐。(新華社)

暑假期間中國官方啟動文化和旅遊消費季活動，將發放逾人民幣4.5億元（約6600萬美元）的消費券及專項補貼，以帶動各地的文旅消費。

綜合北京商報等陸媒今天報導，中國文化和旅遊部昨天在青海啟動2026年全國暑期文化和旅遊消費季，自7月初至8月底將協同有關部門、企業與平台推出涵蓋觀光 、避暑、出行、觀賽等多方面的措施。

期間各地將針對消夏避暑、濱海度假、夜間經濟、遊輪遊艇、親子 遊樂、研學旅行、非遺美食、博物館遊等需求增加文旅產品供給，舉辦超過3萬場次文旅消費活動。

相較與2025年發放超過5億7000萬元暑期文旅消費補貼，今年中國官方部署的文旅消費券規模縮減了1.2億元。

中國多地正針對暑期消費旺季備戰，廣東、雲南、陜西、洛陽、杭州等地近期相繼發放各類消費券。

陜西日前啟動夏季暑期文旅消費季，全省將發放總值5800萬元的文旅惠民卡和消費券；雲南則於6月29日開始發放文旅消費券，全年投放總額7000萬元。

中國正在推動文化旅遊業成為新興的戰略支柱產業，中國文化和旅遊部昨天公布「旅遊強國建設『十五五（2026－2030年』規劃」提出，到2030年中國國內居民年度出遊人次將達83億，國內旅遊總花費突破7.7兆元。