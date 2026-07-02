「我們活不了太久」 上海節儉老夫妻捐500萬 救了455人

杜英榮和陸蘇英旅途中合影。(取材自澎湃新聞)

上海老夫妻杜英榮、陸蘇英一生節儉，陸續捐出500萬元人民幣(約73萬美元)，透過上海市華僑事業發展基金會救助455名貧困先天性心臟病 患童，並完成意定監護、遺囑公證及遺產捐贈，讓善意在人生謝幕後持續延續。

「我坐770路公車常經過你們醫院，你們有救助先天性心臟病患兒的項目嗎？」2018年初，一通看似平凡的電話，開啟了一段跨越生死的大愛故事。

澎湃新聞報導，當時接到電話的上海遠大心胸醫院社工部主任程蓓回憶，首次拜訪兩位老人時，只見他們住在約50平方公尺的老房子裡，家具老舊，生活極為簡樸。杜英榮每天騎三輪車到社區食堂買一份17元盒飯，夫妻倆分兩餐吃。

程蓓原本告知，救助一名先心病患兒約需上萬元，沒想到老人當場拿出50萬元說：「先來10個孩子。」不久後又追加450萬元，令所有人震驚。

陸蘇英在收據上寫：2018/6/23 他走了。(取材自澎湃新聞)

程蓓曾勸兩人替自己多留些積蓄，杜英榮卻平靜表示：「我們兩個人應該活不了太久了，有退休金，也沒什麼花的，夠了，就這樣。」原來當時他已是癌症 末期，妻子陸蘇英也罹患心臟衰竭，雙雙住進醫院接受照護。

2018年6月，兩位老人完成遺囑及意定監護公證，委託基金會未來處理遺產及身後事，並將房產出售所得全數用於救助貧困先心病患兒。

81歲的杜英榮離世後，陸蘇英則獨自在醫院生活七年，直到2025年辭世，享壽92歲。

整理遺物時，工作人員發現，陸蘇英一直保存著丈夫生前最後一次繳納護工費的收據，並在上面寫下「2018/6/23 他走了」，令人動容。

2026年，基金會整理兩人遺物時，更完整拼湊出他們的人生軌跡。杜英榮曾任大學教師，陸蘇英則是一名醫師，兩人退休後任教於上海法律專科學校（上海政法學院前身），生活雖節儉，卻熱愛閱讀、音樂與旅行，也長年默默投入公益，曾捐助地震災區、助學及慈善計畫，累積善行多年。

基金會表示，2020年起正式履行陸蘇英的意定監護職責，除陪伴生活起居，也負責醫療決策、財務管理與照護紀錄，五年多來留下200個檔案夾、超過2000個日夜的「守護日誌」，最後一冊命名為《生活是一萬個值得》。

今年4月，基金會依照兩位老人遺願為他們舉行海葬，目前扣除醫療等相關費用後，預估仍有約150萬元人民幣遺產，待房產處分完成後，也將全數投入先天性心臟病患童救助計畫。

基金會指出，兩位老人沒有留下子女，卻留下455名重獲新生的孩子。正如紀念展《大愛無言．善澤長明》所寫：「死亡不是終點，遺忘才是。歷史未必留下他們的姓名，但455個受助患兒，會永遠記得爺爺奶奶最珍重的愛。」

老人約50平方米的家。(取材自澎湃新聞)