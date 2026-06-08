宜賓村莊有人提14袋蛇放生 村民：庭院發現蛇 不敢下田了

5月10日被放生的蛇。（取材自紅星新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 四川宜賓五一村疑似多次遭大量放生蛇類，近半年蛇蹤明顯增加。

四川宜賓五一村疑似多次遭大量放生蛇類，近半年蛇蹤明顯增加。 重點二： 網傳影片顯示今年5月有人帶至少14袋蛇到紅岩山放生，身分未明。

網傳影片顯示今年5月有人帶至少14袋蛇到紅岩山放生，身分未明。 重點三：村民憂心蛇出沒威脅農作與遊客安全，村委已設告示與舉報專線。

四川宜賓市敘州區南廣鎮五一村近日爆出疑似有人多次在紅岩山區域大量放生蛇類，村民表示，過去山區鮮少見蛇，但近半年來蛇類出沒頻率明顯增加，不僅影響農作與採集活動，也讓不少居民心生恐懼。當地村委會已在周邊設立告示牌與舉報專線，呼籲民眾共同制止違規放生行為，維護生態環境與公共安全。

紅星新聞報導，根據網路流傳影片顯示，一名帳號於今年5月10日發布放生蛇類影片，畫面中至少有14個白色網袋裝滿蛇隻，並以「今年過了一個不一樣的生日」為題分享放生活動。該帳號過去也曾多次發布放生魚類及蛇類影片，但截至目前，相關人員身分及實際放生數量仍未獲官方確認。

實地前往五一村，在村民帶領下抵達紅岩山「尖尖山」斷崖附近。現場地勢陡峭、林木茂密，與網路影片中的放生地點高度吻合。此前，曾有大學生到當地調查時，在附近發現多處蛇蛻皮痕跡，並拍攝到蛇類活動身影。

居住在放生地點附近的56歲村民陳某強表示，自去年冬天起，家附近出現蛇類的情況明顯增加。他回憶，曾在自家庭院附近發現一條長約3公尺的大蛇，之後又多次在竹林、農地及雞舍周邊遇見蛇隻。日前更有一條重達6斤多的大蛇出現在田間，讓他與家人不敢下田工作。他坦言，現在連林中的苦筍、菌子，都不敢去採了。

另一名村民龔姓男子則表示，自己不怕蛇，通常會將蛇驅離，但若是老人、小孩或遊客突然遭遇蛇類，仍可能受到驚嚇甚至發生意外。由於紅岩山夏季氣候涼爽，經常吸引宜賓市區民眾登山健行，居民對安全問題格外關注。

五一村黨支部書記付興勇表示，目前已確認當地至少發生兩次大規模放蛇事件，分別在去年冬季及今年5月，但放生者身分仍待查明。他說「我們希望大家留意，抓到放生者就扭送派出所處理。也希望大家不要亂放生蛇，共同維護當地生態環境。」。

5月10日被放生的蛇。（取材自紅星新聞）

村民陳某強家背後的提示牌。（取材自紅星新聞）